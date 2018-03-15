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Яков Смолий назначен главой Нацбанка Украины

15 марта 2018, 16:54  •  58 • Украина
Главой Нацбанка Украины по предложению президента страны Петра Порошенко назначен первый зампредседятеля регулятора Яков Смолий.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что решение поддержали 247 парламентариев.

Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. За проголосовали 247 народных депутатов.

Ранее Верховная рада Украины по предложению Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны.

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