В беседе с Виктором Баранцом военный и политический эксперт Яков Кедми задал, как он сам выразился, еврейский вопрос о русских и украинцах, судьбе Донбасса и, в целом, союзе братских стран. Виктор Баранец дал ответ.

Почему Россия не додавила вопрос поставки днепровской воды в Крым и обещала Украине ещё 10-летнюю возможность транзита газа? Острый вопрос в беседе с военным и политическим экспертом Яковом Кедми обсуждал военных обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец на волне "Соловьёв Live".

Виктор Баранец полагает, что у Россия была возможность выиграть на указанном фланге. Но почему-то этого не произошло. Военный и политический эксперт Яков Кедми напомнил, что Россия исполняет свои обязательства в рамках уже принятых соглашений. И это очень чёткая линия президента России Владимира Путина.

Что до судьбы Донбасса и дальнейших действий России на этой линии, Яков Кедми напомнил, что Владимир Путин написал статью, где заявил: русские и украинцы - это один народ.

Но тогда у меня вопрос. Если это один народ, он считает, что должно быть три государства для этого народа? Или один народ - одно государство? И от ответа на этот вопрос зависит то, что надо делать с Донбассом. Потому что если это одно государство, тогда ответ однозначный. А если говорят "три государства", тогда я задам еврейский вопрос: а почему не пять? Если можно из одного народа сделать три государства, то почему не пять?

Виктор Баранец, комментируя сказанное, согласился с тем, что государство у одного народа должно быть одно.