|
Яков Кедми задал еврейский вопрос о русских и украинцах. Баранец дал ответ
26 июля 2021, 14:30 • 84 • Политика
В беседе с Виктором Баранцом военный и политический эксперт Яков Кедми задал, как он сам выразился, еврейский вопрос о русских и украинцах, судьбе Донбасса и, в целом, союзе братских стран. Виктор Баранец дал ответ.
Почему Россия не додавила вопрос поставки днепровской воды в Крым и обещала Украине ещё 10-летнюю возможность транзита газа? Острый вопрос в беседе с военным и политическим экспертом Яковом Кедми обсуждал военных обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец на волне "Соловьёв Live".
Виктор Баранец полагает, что у Россия была возможность выиграть на указанном фланге. Но почему-то этого не произошло. Военный и политический эксперт Яков Кедми напомнил, что Россия исполняет свои обязательства в рамках уже принятых соглашений. И это очень чёткая линия президента России Владимира Путина.
Что до судьбы Донбасса и дальнейших действий России на этой линии, Яков Кедми напомнил, что Владимир Путин написал статью, где заявил: русские и украинцы - это один народ.
Виктор Баранец, комментируя сказанное, согласился с тем, что государство у одного народа должно быть одно.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2021, 13:20
|
21 июля 2021, 10:45
|
21 июля 2021, 01:35
|
23 июля 2021, 01:15
|
23 июля 2021, 03:05
|
23 июля 2021, 10:25
|
24 июля 2021, 09:20