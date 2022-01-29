Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США

Политический эксперт Яков Кедми дал простое объяснение "переориентации" соседних с Россией стран на Запад. "Они говорят: "Америка нам заплатит больше". Идёт обычный базар", - указал он.

Почему соседние с Россией и Китаем страны хотят быть с далёкими от них США. Политический эксперт Яков Кедми дал простое объяснение – на самом деле всё дело в деньгах.

Он указал, что расчёт довольно простой. США являются самой богатой страной, следовательно - они будут платить за "союз". То есть никакой речи о стремлении к "независимости" нет. Напортив, эти страны хотят быть зависимыми, но от более богатой страны.

Они говорят: "Америка нам заплатит больше". Идёт обычный базар или обычная международная политическая проституция,

- сказал Яков Кедми в эфире YouTube-канала Metametrica.

Эксперт указал, что страны Прибалтики продались Европе, Украина пыталась продаться и Европе, и США, а Грузия вообще пыталась продаться кому угодно. В итоге, половину Грузии продали туркам.