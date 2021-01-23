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Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость

23 января 2021, 09:15  •  136 • Политика
Военно-политический эксперт, экс-глава службы "Натив" Яков Кедми раскрыл план уничтожения России. Он также назвал самый эффективный способ борьбы с теми, кто хочет нанести удар по РФ. Они должны платить за каждую подлость, считает политолог.
Война против России идёт и началась она не сейчас, считает Кедми. В эфире программы "Полный контакт" на YouTube-канале "Соловьёв Live" он отметил, что борьба США с Православной Церковью и религией в принципе - тоже часть этой войны. Именно поэтому американцы поддерживали террористов вроде Бен Ладена и "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), боевиков в Чечне. Штаты полагают, что с ослаблением Православной Церкви появится возможность ударить по России.
Ситуацию с Навальным политолог назвал трагикомедией. Из той же оперы и оппозиционные выступления в Белоруссии с "кухонно-котлетной королевой" Тихановской. Россию просто хотят окружить, планомерно нанося ущерб.
Атака будет эффективной только в том случае, если атакующие достаточно сильны и если Россия ничего не сможет противопоставить.
"Объективно у них нет шансов", - уверен Кедми.
Все действия, которые США предприняли за последние пять лет, спровоцировали лишь усиление России и власти в ней, её эффективность. Запад сделал ставку на определённые силы, но они слабеют.
Есть два элемента, из которых первый Россия соблюдает, а второй - нет. Первый элемент - это необходимо сдержать оборону, а второе - это ответить надо так, чтобы им больше неповадно было. <…> За каждую подлость, которую сделали, они должны платить. <…> Их плата за подлость должна быть больше, чем они рассчитывали, - произнёс эксперт.

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