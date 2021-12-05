Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость"

Эксперт Яков Кедми в беседе с Владимиром Соловьёвым показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость".

Бывший руководитель израильской службы "Натив", военно-политический эксперт Яков Кедми полагает, что Россия может самым жёстким образом наказать коллективный Запад за атаки. Своей позицией Яков Кедми поделился в эфире "Соловьёв LIVE".

Противостояние России и Запада, в частности усилиями США, нарастает всё сильнее. Геополитическая реальность меняется, и это несёт в себе определённые риски. Текущее противостояние уже видится Якову Кедми военным. Эксперт полагает, что со временем угроза будет только нарастать. Россия сейчас находится "в глухой обороне", продолжил эксперт. Однако такая политика при имеющихся успехах не может гарантировать победы в противостоянии. Поэтому Кедми считает, что в противостоянии с Западом русским следует "ответить так, чтобы неповадно было!"

Предпринимая свои атаки, силы Запада должны заранее понимать, что цель не будет достигнута, а Россия, ко всему прочему, и большой ущерб нанесёт. Такой будет "плата за подлость и мерзость".