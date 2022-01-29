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Яков Кедми о ядерной угрозе: "Путин предупредил"
29 января 2022, 19:30 • 100 • Политика
Яков Кедми высказался о ядерной угрозе. Он выразил уверенность, что применение соответствующего стратегического вооружения обернётся для Вашингтона и некоторых государств Западной Европы "верной гарантированной смертью": "Путин предупредил".
Военный эксперт, общественный деятель, экс-глава израильской службы "Натив" Яков Кедми в интервью для YouTube-канала Metametrica оценил вероятность ядерной войны.
По его мнению, подобное вряд ли возможно, поскольку Россия не заинтересована в этом, а США не способны начать подобное противостояние, не подвергнув угрозе существование своей страны.
Тем не менее риски применения или угроз использования именно тактического, а не стратегического ядерного оружия действительно повышаются, уточнил эксперт.
Переход же на стратегическое ядерное вооружение обернётся для Вашингтона и некоторых государств Западной Европы "верной гарантированной смертью", а для нашей страны - "тяжёлым будущим".
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