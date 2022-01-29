Яков Кедми о ядерной угрозе: "Путин предупредил"

Яков Кедми высказался о ядерной угрозе. Он выразил уверенность, что применение соответствующего стратегического вооружения обернётся для Вашингтона и некоторых государств Западной Европы "верной гарантированной смертью": "Путин предупредил".

Военный эксперт, общественный деятель, экс-глава израильской службы "Натив" Яков Кедми в интервью для YouTube-канала Metametrica оценил вероятность ядерной войны.

По его мнению, подобное вряд ли возможно, поскольку Россия не заинтересована в этом, а США не способны начать подобное противостояние, не подвергнув угрозе существование своей страны.

Тем не менее риски применения или угроз использования именно тактического, а не стратегического ядерного оружия действительно повышаются, уточнил эксперт.

Переход же на стратегическое ядерное вооружение обернётся для Вашингтона и некоторых государств Западной Европы "верной гарантированной смертью", а для нашей страны - "тяжёлым будущим".