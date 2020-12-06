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Яков Кедми о стыдной истории США: "Расстреливали, убивали всех - и женщин, и детей"

06 декабря 2020, 19:05  •  196 • Политика
Политолог Яков Кедми напомнил США о постыдных фактах их собственной истории: "Расстреливали, убивали всех - и женщин, и детей".
Израильский политолог, бывший глава секретной спецслужбы Израиля проанализировал нынешнюю ситуацию в США, сравнив её со страшной гражданской войной Юга и Севера 1861-1865 годов. Тогда, по словам эксперта, в Америке творился настоящий ужас: "Расстреливали, убивали всех - и женщин, и детей".
Кедми напомнил об этом в эфире стрима "Соловьёв.LIVE", который был посвящён нынешней ситуации в США и вероятности новой гражданской войны в Штатах.
Политолог заявил, что такой непомерной жестокости не было даже во время войн между странами. А ведь воевал один и тот же народ: "Просто всплеск ненависти", - пояснил Кедми. Собственно, то же самое мы наблюдаем сейчас в США - акции BLM яркий тому пример.
Но именно та гражданская война, считает Яков Кедми, породила самую большую ложь, которой сегодня придерживаются все. Дело в том, что причиной войны была вовсе не отмена рабства. "На стороне Юга воевало больше чернокожих, чем на стороне Севера", - подчеркнул политолог, добавив, что в те времена все в Америке были рабовладельцами, а рабство отменили лишь уже после гражданской войны.
По мнению израильского эксперта, истину исказили уже позже, чтобы подогнать её под определённые политические цели.

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