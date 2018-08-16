Яков Кедми: Не важно, из-за чего санкции США - ответ должен быть очень болезненным

Официальным поводом для введения санкций против России США называет «дело Скрипалей», однако настоящая причина совсем иная. Так считает известный израильский политолог Яков Кедми.

По его мнению, главной причиной экономических нападок на Россию являются внутриполитические разногласия внутри самих США. На антироссийской риторике в Америке легко можно получить политический капитал, и политики спешат этой возможностью воспользоваться, поясняет Кедми.

Эксперт подчёркивает, что независимо от причин американских санкций, Россия обязана жестко реагировать на подобные выпады. В качестве примера политолог привёл Израиль. Кедми подчёркивает, что не важно, каким именно будет ответ, главное, чтобы он был максимально болезненным и отбивал всякое желание продолжать недружественную санкционную политику.