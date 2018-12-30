Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"

Прогноз мирового порядка с позиции Кедми очень прост. "Будут только две державы", - говорит он, имея в виду те державы, что сейчас имеют и в будущем не откажутся от собственных глобальных интересов. Это Россия и США. Другие большие игроки, в том числе, Китай, Индия, Бразилия, безусловно, будут наращивать мощь, но вряд ли захотят думать о глобальном миропорядке. Их цель – интересы собственной безопасности районного масштаба, регионального, считает Кедми.

Яков Кедми о мировом порядке #соловьевlive pic.twitter.com/52i2D9G4pp — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 30 декабря 2018 г.