|
Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"
30 декабря 2018, 22:54 • 50 • Политика
Дипломат Яков Кедми в эфире у Владимира Соловьева поделился собственным прогнозом о мировом порядке. "Будут только две державы", - уверен спикер.
Прогноз мирового порядка с позиции Кедми очень прост. "Будут только две державы", - говорит он, имея в виду те державы, что сейчас имеют и в будущем не откажутся от собственных глобальных интересов. Это Россия и США. Другие большие игроки, в том числе, Китай, Индия, Бразилия, безусловно, будут наращивать мощь, но вряд ли захотят думать о глобальном миропорядке. Их цель – интересы собственной безопасности районного масштаба, регионального, считает Кедми.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
27 декабря 2018, 03:54
|
25 декабря 2018, 03:10
|
25 декабря 2018, 15:54
|
25 декабря 2018, 03:09
|
27 декабря 2018, 10:24
|
26 декабря 2018, 01:54
|
26 декабря 2018, 19:39