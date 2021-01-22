«Якорь стратегической стабильности»: в Белом доме заявили о намерении продлить СНВ-III

США нацелены на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на предусмотренные соглашением пять лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что пролонгация СНВ-III отвечает интересам нацбезопасности США, и назвала договор «якорем стратегической стабильности» в российско-американских отношениях. Намерение администрации Джо Байдена сохранить соглашение поддержали в Пентагоне. В Госдуме и Совфеде также приветствовали готовность Вашингтона к пролонгации договора, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями.

Новая администрация США выступает за продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Могу подтвердить, что Соединённые Штаты намерены добиваться продления срока действия СНВ-III на пять лет, что предусмотрено договором. Президент давно и ясно дал понять, что договор СНВ-III отвечает интересам США в сфере национальной безопасности», — сказала Псаки.

По её словам, продление соглашения представляется ещё более логичным шагом на фоне имеющейся «конфронтационности в отношениях с Россией».

«СНВ-III — единственный из оставшихся договоров, ограничивающих ядерные силы России, и он является якорем стратегической стабильности между нашими двумя странами», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби поддержал намерение администрации Байдена и подчеркнул, что пролонгация соглашения идёт на пользу национальным интересам и безопасности США.

«Мы не можем позволить себе потерять заложенные в договоре инструменты глубокой инспекции и уведомлений. Если быстро не продлить СНВ-III, это ослабит понимание Америкой российских ядерных сил дальнего радиуса действия», — сказал он.

Кирби добавил, что продление ДСНВ до 2026 года даёт обеим странам время и пространство для формирования «новых верифицируемых механизмов контроля над вооружениями».

Здание Министерства обороны США

Reuters

На днях кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая в конгрессе, выражал уверенность, что Вашингтон будет добиваться продления СНВ-III. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин также говорил, что система контроля над ядерными вооружениями — в интересах США.

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обозначил готовность Москвы «к субстантивному диалогу по продлению ДСНВ», подчеркнув, что администрация Дональда Трампа выдвигала неприемлемые условия, что завело в тупик двусторонние консультации по этому вопросу.

«Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причём с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок», — сообщили в МИД.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн пресс-конференции указывал, что Москва будет ждать «конкретных предложений» по продлению СНВ-III, действие которого истекает 5 февраля 2021-го.

«Наша позиция хорошо известна и остаётся в силе», — отметил он, назвав Джо Байдена специалистом в сфере разоружения и контроля над вооружениями.

Напомним, российско-американский Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентом России Дмитрием Медведевым и лидером США Бараком Обамой, в администрации которого Байден занимал пост вице-президента. Рассчитанное на десять лет соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года.

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В соответствии с договорённостью, оба государства обязались в течение семи лет сократить свои стратегические наступательные вооружения. На вооружении стран-участниц могут оставаться до 700 развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Суммарное количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 800 единиц, а общее число развёрнутых ядерных боезарядов — 1550 штук. Вдобавок, запрещается развёртывание наступательных видов вооружения за пределами национальных границ.

«Инициативу можно только приветствовать»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул, что СНВ-III — основополагающий договор в архитектуре современной международной безопасности. По его словам, позиция администрации Дональда Трампа отказаться от соглашения «создавала определённые угрозы миру и безопасности в глобальном масштабе».

«Поэтому инициативу новой администрации Байдена в этом направлении можно только приветствовать. Я надеюсь, что наши дипломаты найдут взаимоприемлемые подходы в переговорном процессе о продлении этого договора. А также, возможно, его актуализации, с учётом появления новых игроков, обладающих современными видами наступательных стратегических вооружений», — пояснил депутат в разговоре с RT.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв также положительно оценил готовность США продлить СНВ-III на пятилетний срок.

«Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», — цитирует сенатора РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в случае принятия сторонами решения о пролонгации соглашения, российские депутаты готовы «оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте».

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что расширение методов и способов применения стратегических вооружений никогда не было приоритетом команды Джо Байдена.

«Они всегда считали, что Соединённые Штаты справятся и без массового развития оружия массового поражения. Кроме того, они считают, что для России это самые сильные виды оружия, поэтому ограничения по этому показателю более выгодны им и менее выгодны России. Поэтому с самого начала предполагалось, что администрация не будет против... Единственное, что здесь новое, что они сразу заявили, что это отдельный эпизод, который они подпишут, а по всем остальным пунктам договариваться не собираются», — заявил собеседник RT.