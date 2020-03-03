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«Якобы передавалась взятка»: в Ростовской области СК проверяет жалобу на фальсификацию дела против полицейского

03 марта 2020, 09:30  •  32 • В России
В Ростовской области СК проверяет жалобу на фальсификацию материалов уголовного дела в отношении полицейского. Участкового Романа Ломова обвиняют в получении взятки. Единственным доказательством в деле, помимо показаний взяткодателя, оказался протокол осмотра автомобиля, в котором якобы передавались деньги. Свидетели утверждают, что обвинивший полицейского в получении взятки местный житель не опознал машину, однако следователь записал обратное. Подтверждающая это аудиозапись была направлена в правоохранительные органы. В региональном СК расследование не комментируют.
 
© Фото из личного архива; РИА Новости
 

В Ростовской области участкового станицы Тацинская Романа Ломова подозревают в получении взяток. Поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела послужили показания 54-летнего местного жителя Василия Терентьева. В октябре 2018 года несколько участковых, в числе которых был Ломов, приехали к нему домой по вызову сожительницы — женщина пожаловалась правоохранителям, что Терентьев её избивает. В ходе осмотра дома участковые нашли патроны и завели на Терентьева уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. 

Как рассказал источник RT в правоохранительных органах, в мае 2019 года Терентьев написал заявление в СК Белокалитвинского района о том, что передавал Ломову взятку за прекращение уголовного преследования. 

Сам Терентьев в итоге был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорён к условному сроку.

В отношении участкового возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Полицейского отправили в СИЗО, но затем изменили меру пресечения, поместив его под домашний арест. 

«Расследование дела этого дела уже на стадии завершения и скоро должно быть передано в прокуратуру и суд. При этом единственное доказательство вины Ломова, помимо показаний Терентьева, — опознание им автомобиля, в котором якобы передавалась взятка. Сам протокол мог быть сфальсифицирован», — поясняет источник. 

Как выяснил RT, опознанный автомобиль, серый Hyundai i30, ранее принадлежал отцу Ломова. Мужчина продал  его, чтобы оплатить услуги адвоката для сына. Новым владельцем транспортного средства в июне 2019 года стала Инга Серова (фамилия изменена по её просьбе. — RT).

18 января 2020 года, по словам Серовой, ей позвонили из полиции и сообщили, что машина фигурирует в уголовном деле и необходимо привезти её на осмотр — якобы в ней некий участковый передавал взятку. 

«Следователь почему-то сразу начал меня запугивать, говорить: «Вы знаете, у кого вы её купили? Вы должны срочно явиться, иначе до первого поста не доедете и машину у вас изымут». Я была в шоке», — вспоминает женщина в беседе с RT.

По словам Серовой, после этого следователь звонил ещё несколько раз, и все эти разговоры она решила записать на диктофон.

«Автомобиль узнаёте?»

21 января 2020 года женщина и её муж привезли машину на осмотр в станицу Тацинскую и припарковались рядом с тёмно-коричневым Hyundai Solaris. Серовы и в этот раз решили записать всю процедуру на диктофон.

По словам Серовой, осмотр автомобиля проводился без понятых, только в присутствии двух свидетелей по делу: Терентьева и его гражданской супруги Гончаровой. Следователь фиксировал процесс опознания автомобиля только посредством фотосъёмки.

На записи (есть в распоряжении RT) слышно, как мужчина (Серова утверждает, что голос принадлежит следователю Пономаренко) спрашивает у Терентьева: «Василий Николаевич, автомобиль узнаёте?».

Другой мужской голос отвечает: «Нет, не такой был. Вот этот больше похож».

По словам Серовой, в этот момент Терентьев указывал на стоящий рядом тёмно-коричневый Hyundai Solaris.

«После этого следователь начал нервничать. Подошёл к машине и попросил открыть, чтобы Терентьев обивку опознал. У меня муж с юридическим образованием, поэтому он сразу это пресёк, сказав, что проводится осмотр автомобиля, а не обыск», — рассказывает Серова.

  • © Фото из личного архива

В этот момент Серова заявила, что производит аудиозапись, и следователь, по словам женщины, позвал Терентьева пройти в его кабинет.

«Нам надо было забрать расписку о получении автомобиля после осмотра. Мы пошли за ними, но чуть отстали. Когда подошли к кабинету, следователь кричал на Терентьева за то, что тот не узнал машину. Говорил, что заменит ему условный срок на реальный, если он так и дальше будет. Когда мы постучались, они замолчали. Нам выдали документы, и мы поехали домой», — вспоминает Серова.

Сомневаясь в законности действий следователя, 24 января 2020 года Серовы написали жалобу в региональный Следственный комитет, в которой просили дать оценку ситуации. К обращению была прикреплена аудиозапись, сделанная во время осмотра автомобиля. Ответ из СК, по словам супругов, они до сих пор не получили — проверка ещё идёт. 

Терентьев, машину!

По словам источника RT, в протоколе осмотра автомобиля в итоге было зафиксировано, что Терентьев машину якобы опознал.  

«При этом Серовы в протоколе отсутствуют, как будто машина сама приехала. Они вообще не фигурируют в материалах как свидетели», — говорит он. 

По словам адвоката бывшего участкового Ломова Татьяны Задорожной, в деле действительно имеется протокол осмотра автомобиля, где записано, что Терентьев опознал его.

«Терентьев менял свои показания несколько раз: то у него взятки брал один участковый, то другой, — отмечает Задорожная в беседе с RT. — Ранее Терентьев утверждал, что деньги передавал в служебной «Ниве». Потом оказалось, что в те дни Ломов служебную машину не брал. Вот и появился осмотр другого автомобиля, который очевидно сфальсифицирован. Думаю, что следователи манипулируют Терентьевым, который боится, что ему поменяют условный срок на реальный».

Уволен по отрицательным мотивам

В региональном СК RT комментировать ситуацию отказались.

«Целесообразность освещения хода расследования уголовного дела, а также объём подлежащей освещению информации определяется следователем. В настоящее время запрашиваемая вами информация по уголовному делу не может быть предоставлена», — сообщили в пресс-службе СК по Ростовской области.

Как сообщили RT в пресс-службе МВД России, после проведённой служебной проверки участковый был уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Связаться с самим Ломовым не удалось: он находится под домашним арестом и общаться ему разрешено только с адвокатом. 

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