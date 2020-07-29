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Yahoo News: "Ядовитые существа запутали людей по всей Австралии"
29 июля 2020, 10:05 • 181 • В мире
Yahoo News сообщил о неожиданной находке жительницы Западной Австралии на пляже. На берег волнами вынесло необычные морские существа. Автор публикации также уверяет, что "ядовитые существа запутали людей по всей Австралии".
Фотографиями необычных находок на пляже поделилась с подписчиками в Facebook одна из жительниц города Манджера из Западной Австралии. Она обнаружила на побережье необычных морских существ, пишет Yahoo News.
Находки, которые оказались растениями и даже животными, выброшенными на берег, заинтриговали прибрежное сообщество.
Так, одно из существ было тёмно-красного цвета. Интернет-пользователи разделились во мнениях: одни считали, что это просто плацента дельфина, другие - "какое-то яйцо". Морской биолог из Университета Маккуори профессор Кулум Браун поставил точку в споре, уточнив, что на фото - странствующий морской анемон, или плавающий анемон (Phlyctenactis tuberculosa). Его можно обнаружить как у скалистых берегов Западной Австралии, так и на побережье Нового Южного Уэльса, Виктории, Тасмании и даже Новой Зеландии.
Профессор заверил, что ни одно обнаруженное на пляже существо не представляет для человека вреда. Однако среди находок был обнаружен морской заяц. А он, как подтвердил учёный, "слабо токсичен".
"Странно выглядящие ядовитые существа запутали людей по всей Австралии", - пишет автор публикации, цитируя отзывы в Facebook, где некоторые пользователи на полном серьёзе предполагали, что обнаруженные находки - это что-то из другого мира.
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