Yahoo News: "Ядовитые существа запутали людей по всей Австралии"

Фотографиями необычных находок на пляже поделилась с подписчиками в Facebook одна из жительниц города Манджера из Западной Австралии. Она обнаружила на побережье необычных морских существ, пишет Yahoo News.

Находки, которые оказались растениями и даже животными, выброшенными на берег, заинтриговали прибрежное сообщество.

Так, одно из существ было тёмно-красного цвета. Интернет-пользователи разделились во мнениях: одни считали, что это просто плацента дельфина, другие - "какое-то яйцо". Морской биолог из Университета Маккуори профессор Кулум Браун поставил точку в споре, уточнив, что на фото - странствующий морской анемон, или плавающий анемон (Phlyctenactis tuberculosa). Его можно обнаружить как у скалистых берегов Западной Австралии, так и на побережье Нового Южного Уэльса, Виктории, Тасмании и даже Новой Зеландии.

Профессор заверил, что ни одно обнаруженное на пляже существо не представляет для человека вреда. Однако среди находок был обнаружен морской заяц. А он, как подтвердил учёный, "слабо токсичен".

"Странно выглядящие ядовитые существа запутали людей по всей Австралии", - пишет автор публикации, цитируя отзывы в Facebook, где некоторые пользователи на полном серьёзе предполагали, что обнаруженные находки - это что-то из другого мира.