Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Смерть Европы наступила только что
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
Главная / Политика

Yahoo News Japan рассекретило жизнь императрицы Японии в Москве: "По-русски начала говорить во сне"

12 декабря 2021, 06:50  •  156 • Политика
Издание Yahoo News Japan рассекретило жизнь императрицы Японии Масако в Москве. Выяснилось, что она частично провела детство в СССР, где влюбилась в русскую зиму и быстро подружилась с местными ребятами в детсаду: "По-русски начала говорить во сне".
В первый день декабря японская принцесса Айко встретила своё совершеннолетие, которое в Стране восходящего солнца наступает в 20-летнем возрасте. В связи с этим местное издание Yahoo News Japan раскрыло некоторые факты из жизни императорской семьи.
В публикации подчёркивается, что нынешняя императрица Масако - мать Айко - частично провела детство в России. Она переехала в Москву в 1965 году, когда её отец - сотрудник МИД - получил должность первого секретаря японского посольства в столице тогда ещё Советского Союза.
Вскоре совсем маленькая будущая императрица пошла в детсад, где познакомилась с русскими воспитанниками. Девочка очень быстро освоилась в их окружении.
Дело дошло до того, что она начала говорить по-русски во сне,
- вспоминала потом её мама Юмико.
В СССР Масако больше всего пришлась по душе русская зима. Эту заворожённость снегом унаследовала и принцесса Айко, подчёркивается в материале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



156
Источник
Похожие новости
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
12 декабря 2021, 01:00
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу после намёка Лондона
11 декабря 2021, 23:15
В Госдепе США расставили приоритеты: В Москву летит переговорщик. Но не сразу
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
12 декабря 2021, 02:45
"Неприятно говорить, но...": Путин признался в работе таксистом
12 декабря 2021, 04:30
Эксперт о "косноязычном" Байдене: Можно только позавидовать выдержке Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.