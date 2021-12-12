Yahoo News Japan рассекретило жизнь императрицы Японии в Москве: "По-русски начала говорить во сне"

Издание Yahoo News Japan рассекретило жизнь императрицы Японии Масако в Москве. Выяснилось, что она частично провела детство в СССР, где влюбилась в русскую зиму и быстро подружилась с местными ребятами в детсаду: "По-русски начала говорить во сне".

В первый день декабря японская принцесса Айко встретила своё совершеннолетие, которое в Стране восходящего солнца наступает в 20-летнем возрасте. В связи с этим местное издание Yahoo News Japan раскрыло некоторые факты из жизни императорской семьи.

В публикации подчёркивается, что нынешняя императрица Масако - мать Айко - частично провела детство в России. Она переехала в Москву в 1965 году, когда её отец - сотрудник МИД - получил должность первого секретаря японского посольства в столице тогда ещё Советского Союза.

Вскоре совсем маленькая будущая императрица пошла в детсад, где познакомилась с русскими воспитанниками. Девочка очень быстро освоилась в их окружении.

Дело дошло до того, что она начала говорить по-русски во сне,

- вспоминала потом её мама Юмико.

В СССР Масако больше всего пришлась по душе русская зима. Эту заворожённость снегом унаследовала и принцесса Айко, подчёркивается в материале.