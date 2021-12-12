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Yahoo News Japan рассекретило жизнь императрицы Японии в Москве: "По-русски начала говорить во сне"
12 декабря 2021, 06:50 • 156 • Политика
Издание Yahoo News Japan рассекретило жизнь императрицы Японии Масако в Москве. Выяснилось, что она частично провела детство в СССР, где влюбилась в русскую зиму и быстро подружилась с местными ребятами в детсаду: "По-русски начала говорить во сне".
В первый день декабря японская принцесса Айко встретила своё совершеннолетие, которое в Стране восходящего солнца наступает в 20-летнем возрасте. В связи с этим местное издание Yahoo News Japan раскрыло некоторые факты из жизни императорской семьи.
В публикации подчёркивается, что нынешняя императрица Масако - мать Айко - частично провела детство в России. Она переехала в Москву в 1965 году, когда её отец - сотрудник МИД - получил должность первого секретаря японского посольства в столице тогда ещё Советского Союза.
Вскоре совсем маленькая будущая императрица пошла в детсад, где познакомилась с русскими воспитанниками. Девочка очень быстро освоилась в их окружении.
- вспоминала потом её мама Юмико.
В СССР Масако больше всего пришлась по душе русская зима. Эту заворожённость снегом унаследовала и принцесса Айко, подчёркивается в материале.
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