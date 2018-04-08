Ядовитый вброс: почему США возложили на Дамаск и Москву ответственность за химатаку

МИД РФ назвал информационным вбросом появившиеся в СМИ сведения о применении сирийскими войсками химоружия в Восточной Гуте. Также сообщения о химатаке опровергло Минобороны России. В ближайшее время Москва направит специалистов в сирийскую Думу (район Восточной Гуты) для того, чтобы представить убедительные доказательства сфабрикованности обвинений. Ранее лояльные боевики и прозападные неправительственные организации заявили о том, что в городе Дума было применено отравляющее вещество. США поспешили возложить ответственность на Сирию и Россию, а президент США Дональд Трамп заявил, что за «химатаку» придётся заплатить большую цену. С какой целью было организовано информационное нападение на Москву и Дамаск, выяснял RT.

Министерство иностранных дел России заявило о том, что в зарубежных медиа появились сфабрикованные сведения о химической атаке, которая якобы была организована правительственными силами в городе Дума (Восточная Гута). В ведомстве уверены, что речь идёт о целенаправленном распространении информационных вбросов, целью которых является оправдание военных ударов извне.

«Необходимо ещё раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирии, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжёлым последствиям», — говорится в сообщении МИД РФ.

Начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что сирийская армия применила химическое оружие в Думе. По словам офицера, Минобороны направит туда военнослужащих для документального подтверждения ложного характера информационных сбросов.

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сказал Евтушенко.

Провокация и инсценировка

7 апреля западные СМИ сообщили о том, что сирийская армия устроила химическую атаку в Думе. Первоисточниками этой информации являются боевики и оппозиционные Башару Асаду правозащитники.

В частности, о применении химоружия заявили Организация по защите и спасению мирных жителей («Белые каски»), Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, Сирийско-американское медицинское общество (SAMS), Союз медицинских организаций и Медиацентр Гуты.

Активисты «Белых касок» в Думе

© Zein Al RIFAI / AFP

Как утверждают боевики, правительственные войска якобы сбросили на Думу бомбу с хлором. Руководитель центра мониторинга Рами Абдул-Рахман распространил сведения о том, что жертвами удушья якобы стали 10 мирных жителей, пострадали около 70 человек.

Сирийско-американское медицинское общество утверждает, что хлорная бомба якобы попала в больницу, а после её взрыва сирийская армия применила несколько видов нервно-паралитических веществ. Вице-президент SAMS Базель Терманини сообщил, что в результате атаки погибли 35 человек.

BBC со ссылкой на некий Медиацентр Гуты и базирующийся в США Союз медицинских организаций сообщила о 70 жертвах инцидента. Указывается, что бомба содержала зарин и была сброшена с вертолёта. Снаряд попал в район, где расположена больница, а число жертв может вырасти до 180 человек.

7 апреля официальный Дамаск назвал подобные сведения ложью. Правительственное информагентство SANA заявило об инсценировке применения отравляющих веществ в Думе. По его словам, организатором провокации выступило бандформирование «Джейш аль-Ислам», которое сейчас удерживает Думу.

6 апреля Юрий Евтушенко рассказал о том, что «Джабхат ан-Нусра»* и «Сирийская свободная армия» (ССА) готовятся использовать кустарно изготовленные боеприпасы с хлором в подконтрольных районах, включая населённые пункты на юге Сирии.

«Боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа», — отметил Евтушенков.

Как полагают в МИД РФ, распространение домыслов о проведении химатаки со стороны правительственных войск направлено на то, чтобы выгородить террористов и создать предлог для нанесения ударов по Сирии.

«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — подчеркнули в МИД России.

«Несёт ответственность»

На текущий момент отсутствует ясная картина произошедшего в Думе. Более того, ни один официальный источник не подтвердил факт самого инцидента с применением отравляющих веществ. Несмотря на это Соединённые Штаты дали политическую оценку неподтверждённым сообщениям.

«История применения режимом (Асада. — RT) химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несёт ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — говорится в письме, которое опубликовала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Здание Госдепартамента США

AFP

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и в других местах». Госдеп призвал Москву прекратить «явную поддержку» правонарушений, в которых якобы виновен Дамаск.

При этом ведомство не смогло подтвердить подлинность информации, которую распространили неправительственные организации. В письме указано, что появившиеся сведения ещё предстоит проверить.

Тем не менее это не помешало президенту США Дональду Трампу написать гневное сообщение в Twitter, в котором он сообщил, что за эту «атаку» придётся заплатить «большую цену».

«Много погибших, в том числе женщины и дети, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружён сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придётся заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Ещё одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины», — написал американский лидер в своём Twitter.

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов полагает, что обвинение США в ответственности за якобы совершённую химатаку в Сирии является продолжением политики очернения Москвы.

«Шумиха вокруг отравления Скрипалей выдыхается. Дипломатов выслали, а первоначальные обвинения Британии уже не выдерживают никакой критики. Нужен новый повод для обвинений, и желательно, чтобы он был связан с химоружием. Поэтом мы видим, как поднимается волна негодования по поводу того, что Россия якобы потворствует убийствам, которые якобы совершает режим Асада», — заявил RT Куртов.

Нарушение перемирия

Как полагают в Москве и Дамаске, нынешние информационные вбросы о химкатаке в Думе направлены на то, чтобы сорвать процесс освобождения Восточной Гуты. Распространяя фейковые новости и делая политические оценки на их основе, западные государства становятся пособниками боевиков.

«Ряд западных стран осуществляют меры информационного характера по срыву данной операции (освобождение Восточной Гуты. — RT). Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», — отметил Евтушенко.

7 апреля «Джейш аль-Ислам» возобновила боевые действия и обстрелы Дамаска, нарушив условия перемирия. В результате вывод мятежников и их семей из Думы был приостановлен. Сейчас исламисты пытаются заблокировать выход мирных жителей, но гуманитарный коридор продолжает функционировать.

Сирийские боевики покидают Восточную Гуту

Reuters

5 марта российским военным Центра примирения удалось договориться о мирном урегулировании ситуации в Думе с главарём «Джейш аль-Ислама» Абу Хумамом. Однако в группировке произошёл раскол, и согласившиеся на перемирие лидеры боевиков, включая Абу Хумама, были убиты. По данным на 7 апреля, от обстрелов исламистов погибли 42 мирных жителя.

Сирийские войска были вынуждены начать операцию по вытеснению боевиков из Думы. Дамаск выдвинул мятежникам ультиматум: приостановка наступления будет возможна только после освобождения военнопленных и гражданских, которых удерживают в качестве живого щита. Ещё одним условием является передача всех тяжёлых вооружений.

Накал страстей

Примечательно, что год назад, 4 апреля 2017 года, власти США также обвинили сирийскую армию в применении химоружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб). Сирийская авиация якобы использовала хлор и нервно-паралитические вещества. Это обвинение стало предлогом для нанесения американскими ВМФ удара по сирийской авиабазе Шайрат (7 апреля 2017 года).

Окрестности Думы, Восточная Гута

Reuters

Аждар Куртов не исключает, что обвинения в адрес Дамаска в очередной раз станут поводом для вооружённых акций американских войск против правительственных сил САР. По его мнению, накал страстей вокруг событий в Сирии остаётся по-прежнему запредельно высоким.

«Западные страны и прежде всего США не могут смириться с неизбежным освобождением Восточной Гуты. Причина очевидна: наши неблагожелатели лишатся инструмента давления на Асада, так как военной угрозы для Дамаска больше не будет. Поражение боевиков приведёт к воссоединению столицы и её пригорода. Это очень символичный политический акт в текущей ситуации», — подчеркнул Куртов.

Стоит отметить, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт не исключает, что США могут осуществить силовые шаги. На вопрос о том, может ли Вашингтон в ответ на эту «химическую атаку» нанести ракетный удар, как это было в апреле 2017 года, Боссерт ответил: «Я бы не стал исключать никаких вариантов».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.