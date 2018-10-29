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«Ядовитый» союз: Россия поймала «Белые каски» и «Ан-Нусру» на сотрудничестве в Идлибе
29 октября 2018, 22:09 • 121 • Политика
Россия зафиксировала активность боевиков и их пособников в сирийской провинции Идлиб.
Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» совместно с активистами так называемых «Белых касок» перевозят в сирийскую провинцию Идлиб ядовитые вещества. Об это сегодня заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков.
При этом российский дипломат отметил, что ранее заключенное между нашей страной и Турцией соглашение по урегулированию ситуации в Идлибе успешно реализуется. Турецкие власти делают все от них зависящее для «вывода группировок и их тяжелого вооружения из этой зоны», отметил Сафронов.
При этом он также напомнил, что двухсторонние договоренности по деэскалации ситуации на севере Сирии носили временный характер. Устранение террористической активности в стране все еще входит в список задач России.
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