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«Ядовитый» союз: Россия поймала «Белые каски» и «Ан-Нусру» на сотрудничестве в Идлибе

29 октября 2018, 22:09  •  121 • Политика
Россия зафиксировала активность боевиков и их пособников в сирийской провинции Идлиб.
Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» совместно с активистами так называемых «Белых касок» перевозят в сирийскую провинцию Идлиб ядовитые вещества. Об это сегодня заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков.
При этом российский дипломат отметил, что ранее заключенное между нашей страной и Турцией соглашение по урегулированию ситуации в Идлибе успешно реализуется. Турецкие власти делают все от них зависящее для «вывода группировок и их тяжелого вооружения из этой зоны», отметил Сафронов.
При этом он также напомнил, что двухсторонние договоренности по деэскалации ситуации на севере Сирии носили временный характер. Устранение террористической активности в стране все еще входит в список задач России.
«В то же время базирующиеся там бандформирования не прекращают нарушать условия соглашения, обстреливая прилегающие населенные пункты, вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях «нусровцев» и «Белых касок» с ядовитыми веществами», — сказал Владимир Сафронков.

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