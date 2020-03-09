«Ядовитый» снаряд: как западные державы обновляют арсенал противокорабельных ракет

Великобритания и Франция провели испытания противокорабельной ракеты Sea Venom («Морской яд») в Средиземном море, сообщил её разработчик — европейский оборонный концерн MBDA. Отмечается, что этот тип вооружения будет размещаться на вертолётах ВМС Франции и Великобритании и заменит британские Sea Skua и французские AS15TT. Между тем союзник Парижа и Лондона Вашингтон намерен закупить рекордное количество противокорабельных ракет в период с 2021 по 2025 год. По мнению экспертов, внимание западных держав к этому виду оружия объясняется укреплением российского Военно-морского флота и разработкой гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая в скором времени должна встать на вооружение ВС РФ.

Великобритания и Франция завершили первые квалификационные испытания противокорабельной ракеты Sea Venom («Морской яд»). Как сообщил производитель ракеты — европейский концерн MBDA, испытания прошли у острова Леван в Средиземном море на полигоне Генеральной дирекции по вооружению, входящей в структуру Министерства обороны Франции.

Согласно заявлению MBDA, ракета была запущена с вертолёта Airbus AS365 Dauphin, при этом высота пуска была близка к минимальной. Снаряд достиг крейсерской дозвуковой скорости на крайне малой высоте полёта над поверхностью воды.

Это испытание стало логическим продолжением двух предыдущих тестов, в рамках которых, в частности, проверялись возможности захвата цели до и после запуска ракеты, автономные системы наведения, а также анализировались её показатели во время полёта.

Ракета Sea Venom, согласно данным СМИ, имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 120 кг и «высокую дозвуковую скорость» полёта. Заявленная максимальная дальность поражения целей — 20 км. Ракета работает по принципу запуска маршевого двигателя после отделения от носителя, после чего активируется инфракрасная система наведения.

При этом оператор имеет возможность перенацеливать ракету во время полёта, а также корректировать точку наводки и при необходимости безопасно досрочно завершать выполнение задачи.

Создание ракеты было начато в 2014 году в интересах ВМС Франции и Великобритании, а первые испытательные пуски прошли в 2017-м. По словам разработчика, новая ракета должна будет заменить два типа противокорабельных ракет — британские Sea Skua и французские AS15TT.

Согласно сообщению MBDA, эти ракеты будут использоваться на британских вертолётах AgustaWestland AW159, Lynx Wildcat HMA2 и вертолётах Airbus H160M, разрабатываемых для французского флота.

Производитель ракеты также указывает, что она предназначена для поражения вражеских кораблей — от небольших и подвижных судов до корветов.

Противокорабельное перевооружение

Новые противокорабельные ракеты появляются не только в Европе. В 2018 году Военно-морские силы США приняли на вооружение ракету Naval Strike Missile (NSM), изготовленную норвежской компанией Kongsberg в тандеме с американским концерном Raytheon.

NSM имеют дальность стрельбы около 200 км и осуществляют полёт на малых высотах для ухода от радарного обнаружения. Naval Strike Missile обладает инфракрасной системой обнаружения цели для наведения на индивидуальную цель в плотной группе кораблей противника.

Запуск американской ракеты Naval Strike Missile с борта корабля USS Coronado

© U.S. Navy

Кроме того, согласно бюджетным документам ВМС США на 2021 год, Соединённые Штаты намереваются оснастить палубные истребители морской авиации F/A-18E/F Super Hornet противокорабельными крылатыми ракетами дальнего действия LRASM (Long-Range Anti-Surface Missile).

Эти ракеты, как и испытываемые европейским концерном MDBA ракеты Sea Venom, способны выделять и уничтожать отдельные цели среди групп кораблей и судов. При этом, согласно заявлениям разработчиков, они могут выполнять эти боевые задачи в условиях подавления GPS-сигналов и связи.

Дальность поражения LRASM составляет до 930 км, а одна ракета может потопить корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн.

Стоит отметить, что ВМС США заложили в свой бюджет на 2021 год средства на закупку рекордного количества противокорабельного оружия. До 2025 года американские моряки получат 850 ракет различного типа.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что страны Запада обновляют арсенал ракетного вооружения морского базирования в том числе и из-за укрепления ВМФ России.

«Среди западных морских держав есть тенденция на обновление противокорабельного арсенала, потому что Россия активно обновляет свой флот. Кроме того, их беспокоит, что у Москвы в скором времени появится ракета «Циркон», у которой есть гиперзвуковая боевая часть. Франция, Великобритания и США сейчас пытаются совместно создать что-то подобное, потому что в сфере гиперзвука они довольно сильно отстают», — пояснил эксперт.

Тенденция западных морских держав на обновление противокорабельного арсенала появилась довольно давно, отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«На протяжении последних пяти лет они пересматривают свои средства вооружения, выбирают более перспективные ракеты. Однако Россия продолжила развивать научно-технический задел, который был в СССР и был на равных со странами НАТО. Продолжила, сделала лучше, создала более перспективные и современные образцы, что сильно беспокоит западные державы. У Москвы есть уже противокорабельная ракета Х-35, которая после недавней доработки летает в два раза дальше и стала более манёвренной», — рассказал эксперт.

Очевидно, что новое противокорабельное вооружение испытывается западными странами с прицелом на противодействие России и КНР, считает Алексей Леонков.

«В качестве противника западные страны всегда рассматривают либо Россию, у которой противокорабельное оружие может устанавливаться в том числе и на подводные лодки, либо Китай, который по количеству надводных кораблей превзошёл США», — полагает эксперт.

Звуковой барьер

Стоит отметить, что и европейские, и американские противокорабельные ракеты (как находящиеся в стадии испытаний, так и недавно принятые на вооружение) являются дозвуковыми. В то же время в России активно идут испытания гиперзвуковых ракет морского базирования.

Так, 29 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что испытания гиперзвукового оружия идут на Северном флоте. А за месяц до этого главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что в ближайшие годы на одном из российских фрегатов будет размещена ракета 3М22 «Циркон».

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

© НПО Машиностроения

В 2019 году Владимир Путин раскрыл некоторые характеристики этого типа оружия в ходе послания Федеральному собранию. Тогда президент России сообщил, что скорость полёта «Циркона» составит 9 Махов (скоростей звука), а дальность стрельбы превысит 1 тыс. км. При этом ракета сможет поражать как морские, так и наземные цели.

Юрий Кнутов в разговоре с RT напомнил, что страны Запада тоже ведут разработки такого типа вооружений, однако по своим возможностям они отстают от России.

«У ВМФ России есть колоссальное преимущество перед такими типами вооружения, поскольку те ракеты, которые пытаются сейчас создать США, Франция и Великобритания, имеют боеголовку со скоростью 6—7 Махов, в то время как у «Циркона», который, скорее всего, к концу этого года поступит на вооружение российской армии, — больше 10 Махов», — отметил эксперт.

Вместе с тем Алексей Леонков подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты морского базирования, несмотря на свои очевидные стратегические и технологические преимущества, не являются для России оружием агрессии.

«Оборонная доктрина России направлена на то, чтобы беречь свой суверенитет. Уровень развития её армии и флота находится на такой стадии, которая позволяет российскому президенту с полной уверенностью заявлять о готовности дать отпор любому агрессору. Однако Москва не останавливается на этом и продолжает развивать военную технику, полностью перевооружает военные части на современные комплексы вооружения, совершенствует армию и флот, военно-воздушные силы и строит воздушно-космическую оборону», — заключил военный эксперт.