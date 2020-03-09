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«Ядовитый» снаряд: как западные державы обновляют арсенал противокорабельных ракет
09 марта 2020, 22:30 • 27 • В мире
Великобритания и Франция провели испытания противокорабельной ракеты Sea Venom («Морской яд») в Средиземном море, сообщил её разработчик — европейский оборонный концерн MBDA. Отмечается, что этот тип вооружения будет размещаться на вертолётах ВМС Франции и Великобритании и заменит британские Sea Skua и французские AS15TT. Между тем союзник Парижа и Лондона Вашингтон намерен закупить рекордное количество противокорабельных ракет в период с 2021 по 2025 год. По мнению экспертов, внимание западных держав к этому виду оружия объясняется укреплением российского Военно-морского флота и разработкой гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая в скором времени должна встать на вооружение ВС РФ.
Европейская противокорабельная ракета Sea Venom © Wikimedia Commons
Великобритания и Франция завершили первые квалификационные испытания противокорабельной ракеты Sea Venom («Морской яд»). Как сообщил производитель ракеты — европейский концерн MBDA, испытания прошли у острова Леван в Средиземном море на полигоне Генеральной дирекции по вооружению, входящей в структуру Министерства обороны Франции.
Согласно заявлению MBDA, ракета была запущена с вертолёта Airbus AS365 Dauphin, при этом высота пуска была близка к минимальной. Снаряд достиг крейсерской дозвуковой скорости на крайне малой высоте полёта над поверхностью воды.
Это испытание стало логическим продолжением двух предыдущих тестов, в рамках которых, в частности, проверялись возможности захвата цели до и после запуска ракеты, автономные системы наведения, а также анализировались её показатели во время полёта.
Ракета Sea Venom, согласно данным СМИ, имеет 2,5 м в длину, 200 мм в диаметре, массу 120 кг и «высокую дозвуковую скорость» полёта. Заявленная максимальная дальность поражения целей — 20 км. Ракета работает по принципу запуска маршевого двигателя после отделения от носителя, после чего активируется инфракрасная система наведения.
При этом оператор имеет возможность перенацеливать ракету во время полёта, а также корректировать точку наводки и при необходимости безопасно досрочно завершать выполнение задачи.
Создание ракеты было начато в 2014 году в интересах ВМС Франции и Великобритании, а первые испытательные пуски прошли в 2017-м. По словам разработчика, новая ракета должна будет заменить два типа противокорабельных ракет — британские Sea Skua и французские AS15TT.
Согласно сообщению MBDA, эти ракеты будут использоваться на британских вертолётах AgustaWestland AW159, Lynx Wildcat HMA2 и вертолётах Airbus H160M, разрабатываемых для французского флота.
Производитель ракеты также указывает, что она предназначена для поражения вражеских кораблей — от небольших и подвижных судов до корветов.
Противокорабельное перевооружение
Новые противокорабельные ракеты появляются не только в Европе. В 2018 году Военно-морские силы США приняли на вооружение ракету Naval Strike Missile (NSM), изготовленную норвежской компанией Kongsberg в тандеме с американским концерном Raytheon.
NSM имеют дальность стрельбы около 200 км и осуществляют полёт на малых высотах для ухода от радарного обнаружения. Naval Strike Missile обладает инфракрасной системой обнаружения цели для наведения на индивидуальную цель в плотной группе кораблей противника.
Кроме того, согласно бюджетным документам ВМС США на 2021 год, Соединённые Штаты намереваются оснастить палубные истребители морской авиации F/A-18E/F Super Hornet противокорабельными крылатыми ракетами дальнего действия LRASM (Long-Range Anti-Surface Missile).
Эти ракеты, как и испытываемые европейским концерном MDBA ракеты Sea Venom, способны выделять и уничтожать отдельные цели среди групп кораблей и судов. При этом, согласно заявлениям разработчиков, они могут выполнять эти боевые задачи в условиях подавления GPS-сигналов и связи.
Дальность поражения LRASM составляет до 930 км, а одна ракета может потопить корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн.
В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что страны Запада обновляют арсенал ракетного вооружения морского базирования в том числе и из-за укрепления ВМФ России.
«Среди западных морских держав есть тенденция на обновление противокорабельного арсенала, потому что Россия активно обновляет свой флот. Кроме того, их беспокоит, что у Москвы в скором времени появится ракета «Циркон», у которой есть гиперзвуковая боевая часть. Франция, Великобритания и США сейчас пытаются совместно создать что-то подобное, потому что в сфере гиперзвука они довольно сильно отстают», — пояснил эксперт.
Тенденция западных морских держав на обновление противокорабельного арсенала появилась довольно давно, отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.
«На протяжении последних пяти лет они пересматривают свои средства вооружения, выбирают более перспективные ракеты. Однако Россия продолжила развивать научно-технический задел, который был в СССР и был на равных со странами НАТО. Продолжила, сделала лучше, создала более перспективные и современные образцы, что сильно беспокоит западные державы. У Москвы есть уже противокорабельная ракета Х-35, которая после недавней доработки летает в два раза дальше и стала более манёвренной», — рассказал эксперт.
Очевидно, что новое противокорабельное вооружение испытывается западными странами с прицелом на противодействие России и КНР, считает Алексей Леонков.
«В качестве противника западные страны всегда рассматривают либо Россию, у которой противокорабельное оружие может устанавливаться в том числе и на подводные лодки, либо Китай, который по количеству надводных кораблей превзошёл США», — полагает эксперт.
Звуковой барьер
Стоит отметить, что и европейские, и американские противокорабельные ракеты (как находящиеся в стадии испытаний, так и недавно принятые на вооружение) являются дозвуковыми. В то же время в России активно идут испытания гиперзвуковых ракет морского базирования.
Так, 29 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что испытания гиперзвукового оружия идут на Северном флоте. А за месяц до этого главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что в ближайшие годы на одном из российских фрегатов будет размещена ракета 3М22 «Циркон».
В 2019 году Владимир Путин раскрыл некоторые характеристики этого типа оружия в ходе послания Федеральному собранию. Тогда президент России сообщил, что скорость полёта «Циркона» составит 9 Махов (скоростей звука), а дальность стрельбы превысит 1 тыс. км. При этом ракета сможет поражать как морские, так и наземные цели.
Юрий Кнутов в разговоре с RT напомнил, что страны Запада тоже ведут разработки такого типа вооружений, однако по своим возможностям они отстают от России.
Вместе с тем Алексей Леонков подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты морского базирования, несмотря на свои очевидные стратегические и технологические преимущества, не являются для России оружием агрессии.
«Оборонная доктрина России направлена на то, чтобы беречь свой суверенитет. Уровень развития её армии и флота находится на такой стадии, которая позволяет российскому президенту с полной уверенностью заявлять о готовности дать отпор любому агрессору. Однако Москва не останавливается на этом и продолжает развивать военную технику, полностью перевооружает военные части на современные комплексы вооружения, совершенствует армию и флот, военно-воздушные силы и строит воздушно-космическую оборону», — заключил военный эксперт.
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