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«Ядерный взрыв в России»: в Киеве предложили атаковать АЭС

02 ноября 2019, 11:24  •  83 • Война
Украина должна создать производство собственных ракет для того, чтобы атаковать объекты атомной энергетики России ударами, по силе близкими к ядерным, заявил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
«Два полка таких ракет, штук 200 — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории РФ, и это будет фактически ядерный взрыв», — сказал Загородний.
По его словам, Киев должен полностью абстрагироваться от Москвы.
«Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты. Я сторонник того, что Украина уже должна начать строить ракеты средней дальности до 2,5 тысяч километров», — пояснил политолог.
Он также призвал брать пример с Израиля.
«Нужно жить так, как живет Израиль. Он же никого не спрашивает, что делать — он следует своим национальным интересам. Он никого не спрашивал: захотел создать ядерное оружие — создал», — подытожил Загородний.
Неделей ранее имитацию бомбардировки Крыма совершил стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-52H Stratofortress.
Об этом сообщалось в пресс-релизе Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).
Два B-52 совершали тренировочный полет над Черным морем, говорится в релизе. Продолжительность полета составила порядка 12 часов.
По данным PlaneRadar, учебный «налет» на Крым мог быть совершен в рамках учений, прошедших 19 октября. В процессе военной тренировки принимали участие также военные Румынии, Грузии и Украины. Бомбардировщики B-52 были переброшены из США в Европу еще в марте 2019 года.
«Цель прибытия — совместные тренировки на европейском театре для усовершенствования взаимодействия бомбардировщиков. Эти миссии предоставляют возможность участвовать в совместных операциях с союзниками и партнерами США, а также демонстрировать возможности резервных сил по обеспечению боеготовности», — заявили в EUCOM.
Чуть ранее директор информационно-консалтиноговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что новые украинские разработки в сфере оружия могут дать «мощный ответ войскам [российского президента Владимира] Путина в Донбассе».
Стоит отметить, что российские власти неоднократно подчеркивали, что не являются стороной внутреннего конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, Москва не раз указывала, что российских войск в зоне боевых действий в Донбассе нет.
В качестве примера нового оружия Згурец назвал реактивный снаряд «Тайфун-1», на который, по его мнению, стоит обратить особое внимание. Это оружие представило конструкторское бюро «Южное» на недавно завершившейся в Киеве выставке «Оружие и безопасность — 2019».
Згурец обратил внимание, что «Тайфун-1» может поражать цели на 20 км дальше, чем реактивная система залпового огня «Град», которая была разработана в СССР и предназначена для уничтожения армии противника, его техники, а также командных пунктов и других целей в тактическом тылу противника.
Среди новинок украинского вооружения директор компании выделил также систему управления комплексом «Гром-2». Она, по его словам, была разработана в рамках проекта IT-артиллерии — программного обеспечения, способного «превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы».
В сентябре нынешнего года председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал, что заявление бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что Украина не сможет в ближайшее время воевать с Россией, поскольку не имеет ядерного оружия, является плохим признаком.
«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем еще раз доказал свое мрачное сумасшествие», — сказал российский сенатор.
В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» о возможности российско-украинской войны. Так глава ведомства прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с Россией, передает НСН.
«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — пояснил глава Минобороны.
По словам российского министра, украинцы — братский народ, который объединяет с россиянами совместная история. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.

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