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Ядерный удар по Украине: в ФРГ обвинили Россию в агрессии

16 июля 2019, 11:09  •  90 • Война
Если начнется вооруженный конфликт между Россией и НАТО, то Кремль может организовать нападение «ограниченного масштаба» на страны Восточной Европы. Об этом говорится в докладе экс-замгенсека НАТО Генриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе, передает немецкая газета Die Welt.
«Пока мир решает глобальные климатические, миграционные и экономические проблемы, требующие сотрудничества многих стран, Россия готовится вести в Европе региональные войны, применяя ядерное оружие», — убеждены немецкие эксперты.
Возможные цели для российской агрессии — Украина и Прибалтика, говорится в статье. Кремль будет стремиться дестабилизировать общества, запугать правительства стран НАТО и подорвать их обороноспособность, передает НСН.
Россия намеренно «ищет драки» с западными странами, уверены эксперты, а кроме того — предпринимает целенаправленные действия по ослаблению и разрушению НАТО. Поэтому «необходимо предпринимать контрмеры», подчеркивают Краузе и Браус, чтобы нейтрализовать стратегические последствия действий РФ.
Заявления о потенциальной «российской агрессии», в том числе — и ядерной, уже не в первый раз звучат в немецких СМИ. Настроения этих высказываний колеблются от алармистских до примирительных.
В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.
«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», — заявил он.
Кроме того, Штюрмер сравнил торжественный прием президента России Владимира Путина в Кремле с царскими приемами Российской Империи, а самого российского лидера — с государем, глядя на которого русские «будто бы забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия».
Опасения западных политиков и военных вызывает модернизация Россией своих вооружений. Шаги по технологическому усовершенствованию ядерного оружия говорит о решимости Москвы вернуть Россию к статусу великой державы и гонке вооружений, говорится в тексте национальной ядерной доктрины США.
«Сегодня Россия модернизирует оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала», — утверждается в документе.
В Министерстве иностранных дел России впоследствии заявили, что это США возвращаются в своей доктрине к концепции «ограниченной ядерной войны».
«Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — заявили в МИДе.
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств. На вопрос, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.
«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — отметил Путин, передает ФАН.
Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными в будущем.
Общее количество ядерных боеголовок у США составляет 1393 штук, у России — 1561 штука. При этом Вашингтон считает, что вправе наносить ядерный удар первым, а Москва, согласно своей оборонной доктрине, может применять ядерное оружие лишь в случае применения против нее оружия массового уничтожения и угрозы существования государству.
Прошлой осенью Путин заявлял, что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.
«Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную «перестрелку», то «неизбежно будет уничтожен».
«Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — подчеркнул Путин.

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