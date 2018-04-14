Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек

Президент США Дональд Трамп сдержал свои обещания и ударил по Сирии. Теперь мир дрожит от страха, ожидая Третьей Мировой войны. Похоже ошибался личный врач лидера американской нации: со здоровьем у Трампа не все так просто…

«Империя зла»?

Понятно, никто не ждал, что Трамп передумает. Об этом говорило все его окружение. До этого замысел облаченного высшей властью американского миллиардера озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Впрочем, и она выступила с весьма одиозным заявлением, обозвав россиян злодеями. Потом кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео, пытаясь, скорей всего, повысить свои шансы на то, чтобы занять этот высокий пост, выразил другое подобное мнение официального Вашингтона. По его словам, администрация Трампа считает Россию «опасностью» для Америки.

Вам ничего это не напоминает? Кажется, что мы уже слышали что-то подобное четверть века назад, когда в марте 1983 года тогдашний президент США Рональд Рейган назвал нашу страну «империей зла». Но если в тот раз лидер нации искал внешнего врага из-за резкого обострения экономической ситуации внутри собственной страны, то что же происходит сейчас? По-видимому, полная разруха в головах американского истеблишмента. Мы также прекрасно помним, что ничем хорошим это в 1983-м не закончилось. Кстати, старенькому Рейгану на момент своего словесного демарша в начале восьмидесятых уже исполнилось 82 года. Вот и Трамп тоже далеко не молод. Да, не стоило американцам так опрометчиво выбирать дряхлеющих и, похоже, не совсем понимающих, что они говорят, президентов.

Россияне среднего возраста еще помнят те «рейгановские» времена, когда людям было по-настоящему страшно: а будет ли Третья мировая война и когда она может начаться? Чего же сейчас добиваются Трамп и западные политики, бездоказательно обвиняя Россию во всех мыслимых и немыслимых «преступлениях против человечности» и атакуя Сирию. Зачем они целенаправленно пытаются довести политическую и военную ситуацию в мире до края бездны, способной спровоцировать начало ядерного апокалипсиса? И ведь не глупые же люди, по крайней мере, есть среди них и таковые, даже с учеными степенями.

Дюжина Хиросим

Так, например, ученые из хобокенского Технологического института Стивенса (штат Нью-Джерси) смоделировали с помощью специальной программы Nukemap, установленной на мощный компьютер, последствия бомбардировки крупнейшего города на Гавайях — Гонолулу. И результат, действительно, оказался шокирующим: если сбросить на него бомбу мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте (с условием, что она взорвется на высоте 600 метров от земли), то мгновенно умрет почти 160 тысяч горожан. Кроме того, более 170 тысяч будут ранены. Это, не считая лучевой болезни, от которой люди (принимая во внимание участь жителей Хиросимы и Нагасаки) будут мучительно умирать годами и десятилетиями. Так что судьба 400-тысячного населения столицы штата Гонолулу будет решена: практически все они, в случае бомбардировки, обречены.

Тем более, что 200 килотонн — это мощность примерно 10−15-ти бомб, сброшенных самими американцами на Хиросиму или Нагасаки. А ведь в японских городах (по разным оценкам) погибло в общей сложности от 200 до 400 тысяч человек. Как свидетельствует хроника событий, только в Хиросиме моментально погибли до 100 тысяч. Они просто испарились, распавшись на молекулы при температуре 4000 градусов. И еще столько же скончались в считанные минуты, часы и сутки после взрыва. Прибавьте сюда чудовищную мощность взрывной волны и пожары: десятки жителей были просто похоронены под развалинами своих домов, сгорели или задохнулись от дыма. Один подросток, выброшенный взрывной волной из своего дома (он остался жив), пролетел через всю улицу, увидев краем глаза, что здание, из окна которого его только что выбросило, обрушилось за его спиной.

А ведь американцы спрогнозировали взрыв дюжины Хиросим. Поэтому жертвами могли бы стать не 158 тысяч человек, а все полмиллиона или даже больше, если бы Гонолулу был городом-миллионником. По крайней мере, столица Гавайев окружена горами, и чудовищная взрывная волна может гулять там, многократно отражаясь от склонов, пока не перемелет все на своем пути. Результаты симуляции ядерной бомбардировки были опубликованы в американском издании Defence One еще в январе текущего года.

Кстати, кто-то, а жители гавайских островов на своей шкуре испытали больше четырех месяцев назад весь ужас неотвратимости ядерной бомбардировки. 2 декабря 2017 года, в самый разгар истерии, связанной с вероятностью применения северокорейских ракет, на Гавайях вдруг сработала сирена предупреждения о ядерном ударе. Ее внезапный и истошный вой спровоцировал массовую панику местных жителей. Боссы местного Агентства по чрезвычайным ситуациям, конечно, потом извинялись и оправдывались, ссылаясь на непроизвольное срабатывание сигнала опасности.

«Спасайся, кто может!»

Вряд ли это могло стать случайностью. И вот почему. Всего через месяц с небольшим ни о чем не подозревающих гавайцев ждало очередное жестокое испытание. «Сюрприз» на этот раз заключался в том, что «кто-то» якобы тоже случайно не на ту кнопку. В результате, сработала уже не сирена, а настоящий боевой сигнал об атаке. И все жители островов получили шокирующие эсэмэски: «Внимание! Угроза баллистической ракеты в направлении Гавайев! Немедленно ищите укрытие! Это не учения!». В общем: спасайся, кто может! Слава Богу, через 30 минут последовал отбой тревоги. И снова руководство местного АЧС посыпало голову пеплом. Но ситуация на этот раз была куда серьезней: люди целых полчаса метались в панике, ужасе и животном страхе, понимая, что на этот раз смерть близко.

Так что пришлось оправдываться и Тихоокеанскому командованию Вооруженных сил США, откуда якобы и пришло ложное сообщение о ракетах. Но и это не помогло. Дошло до того, что с извинениями вынужден был выступить уже губернатор штата Дэвид Айдж: «Это была рядовая проверка системы, — сообщил он смертельно испуганным согражданам. — Просто сотрудник АЧС нажал не на ту кнопку». И аккурат через неделю после искусственно созданного «армагеддона» в Defence One как раз и вышло то самое исследование ученых из Технологического института Стивенса. Может быть, это действительно было совпадением. А скорей всего циничные янки решили устроить боевую тревогу для своих же «туземцев» из далекой метрополии — жителей Гавайев. И понаблюдать — что же произойдет. Ну не в Вашингтоне же в самом-то деле проводить подобные «учения»!

И вот уже опыт успешно переняли в Англии: через неделю после паники на Гавайях британская «Таймс» сообщила соотечественникам, что если вдруг возникнет опасность ядерного удара по островам Туманного Альбиона, все жители Великобритании немедленно будут оповещены об этом посредством смс-сообщений. Для этой цели английское правительство привлекло лучшие компании, специализирующиеся на телекоммуникационной и национальной безопасности. Примечателен комментарий, который оставил к этой новости один из пользователей, Александр: «В случае чего боеголовка прилетит быстрее эсэмэски». Что ж, наверное, он прав: если начнется настоящая заварушка, бомбоубежищ на всех все равно не хватит. А «забег» до ближайшей станции метро наперегонки с баллистической ракетой вряд ли будет иметь хоть какой-нибудь смысл.

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