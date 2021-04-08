Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу

США подготовили ядерный "сюрприз" на границах России. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Казахстан решил испытать судьбу. Он спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации.

Возле границ России и Китая есть множество лабораторий, принадлежащих Пентагону. По некоторым свидетельствам, там занимаются созданием биологического оружия. Больше всего таких учреждений на Украине, в Грузии, Узбекистане, Казахстане. Они закрыты и туда нет доступа, рассказал военный эксперт в беседе с Царьградом.

"Казахстан уже давно договорился с США. Штаты открыли там лаборатории пентагоновские. Более того, там есть комбинат, который перерабатывает отходы ядерных электростанций, которые в принципе можно потом использовать для вторичного производства оружейного плутония", - упомянул Кнутов про ядерный "сюрприз" на границах России.

Эксперт добавил, что Россию к участию в данном проекте не привлекали. Ещё один аргумент - переход Казахстана на использование латинского алфавита, запрет кириллицы. С одной стороны, сейчас эта страна за ЕврАзЭС, с другой стороны - он делает непродуманный крен в сторону США.