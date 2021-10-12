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Ядерный психоз: в Киеве испугались мнимого радиоактивного производства в Крыму

12 октября 2021, 13:30  •  61 • Политика
Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK press
Американские атомные бомбы в Польше украинцев не смущают
Страны Черноморского региона, Европа и вообще весь мир должны запретить России превращать Крым в "ядерный отстойник". К этому призвал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.
Он заявил, что Россия не только размещает на полуострове тактическое ядерное вооружение, но и переносит туда установки по обогащению урана. Это, по его мнению, ставит под угрозу экологию всего региона. При этом цель Москвы, по оценке высокопоставленного разведчика, – запугать весь мир.
"Постоянные угрозы применения такого оружия (…) призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей",
– приводит украинское ведомство слова главы военразведки на странице в "Фейсбуке".
Между тем в России уже не раз заявляли, что в Крыму нет ядерного оружия, как и планов по его размещению там. Однако украинцы регулярно заявляют о потенциальной, а то и уже настоящей опасности. Не так давно эту тему пытался развить вице-премьер Незалежной Алексей Резников. Под предлогом мнимой подготовки Москвы к развертыванию в Крыму ядерных установок он призвал укрепить безопасность Украины американскими военными подразделениями.
При этом размещение американских ядерных арсеналов в соседней Польше украинских начальников не пугает ни с точки зрения экологии, ни военной угрозы. Триггером для обострения "ядерного психоза" работает все российское. Этому в значительной степени способствует Запад. На днях там опять напугали украинцев заявлениями, что Россия планирует атаку со стороны Белоруссии.

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