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Американские атомные бомбы в Польше украинцев не смущают

Страны Черноморского региона, Европа и вообще весь мир должны запретить России превращать Крым в "ядерный отстойник". К этому призвал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

Он заявил, что Россия не только размещает на полуострове тактическое ядерное вооружение, но и переносит туда установки по обогащению урана. Это, по его мнению, ставит под угрозу экологию всего региона. При этом цель Москвы, по оценке высокопоставленного разведчика, – запугать весь мир.

"Постоянные угрозы применения такого оружия (…) призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей",

– приводит украинское ведомство слова главы военразведки на странице в "Фейсбуке".

Между тем в России уже не раз заявляли, что в Крыму нет ядерного оружия, как и планов по его размещению там. Однако украинцы регулярно заявляют о потенциальной, а то и уже настоящей опасности. Не так давно эту тему пытался развить вице-премьер Незалежной Алексей Резников. Под предлогом мнимой подготовки Москвы к развертыванию в Крыму ядерных установок он призвал укрепить безопасность Украины американскими военными подразделениями.

При этом размещение американских ядерных арсеналов в соседней Польше украинских начальников не пугает ни с точки зрения экологии, ни военной угрозы. Триггером для обострения "ядерного психоза" работает все российское. Этому в значительной степени способствует Запад. На днях там опять напугали украинцев заявлениями, что Россия планирует атаку со стороны Белоруссии.