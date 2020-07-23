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«Ядерный призрак»: зачем России возрождать железнодорожный ракетный комплекс

23 июля 2020, 15:30  •  89 • В России

ПОЧЕМУ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Тот, кто внимательно следит за военно-политической ситуацией в мире, должен заметить, что с каждым годом количество милитаристских угроз для России нарастает.

И прежде всего – со стороны США. Американцы последовательно отказываются от договоров, которые им невыгодны и «развязывают себе руки». Вот вам факты. США вышли из договоров по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности. Они заявили о скором выходе из договора по «Открытому небу», они и слышать не хотят о предложении Москвы заключить договор о запрете ядерных испытаний и выводе вооружений в космос. А теперь вот еще и «подвесили» дальнейшую судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), предъявляя России крайне невыгодные условия (требуют отправить «под нож» целый выводок наших новейших гиперзвуковых и других вооружений). А если добавить к этому еще и постоянное наращивание количества войск и боевой техники США и других стран НАТО у наших границ, и намерение Пентагона вернуть свои ракеты средней дальности в Европу, то и вообще становится понятным, что «температура» военной опасности для нашей страны уже гораздо выше той, которая была в годы «холодной войны».

НА ПОСТ «МОЛОДЦА» ЗАСТУПИТ «БАРГУЗИН»

В такой ситуации Россия вынуждена принимать контрмеры, которые бы надежно нивелировали и парировали нарастающие военные угрозы. Одной из таких мер, похоже, и станет возвращение на службу в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) боевого железнодорожного ракетного комплекс (БЖРК), которому дали имя «Баргузин». Почему возвращение? Да потому, что БЖРК в составе РВСН (с красивым именем «Молодец») уже когда-то стоял на страже Родины и доставляли США очень серьезную головную боль. За таким ракетным поездом, ничем не отличающимся от пассажирского или товарного состава, американцам очень трудно было следить. Он постоянно перемещался и мог нанести удар из любой точки СССР (затем РФ) и даже с территории сопредельных стран-союзников.

В Пентагоне признавали, что возможность уничтожения такого комплекса – не более 10 процентов. Американцы называли его «Ядерным призраком». По их же настоянию «Молодца» включили в договор СНВ-2 и отправили в утиль. Не одна мужественная слеза стекла тогда по щекам железнодорожных ракетчиков. Но в сейфах конструкторов этого грозного и экзотичного изделия чертежи остались. И время от времени разговоры о том, что в пику нарастающим угрозам России со стороны США и НАТО «ядерные призраки» надо бы возродить, просачивались из высоких военных кабинетов…

ПРИЗНАНИЕ ГЕНЕРАЛА

Еще в 2009 году мелькнула в СМИ информация, что Минобороны изучает возможность развертывания БЖРК. Реально ли это? Такой вопрос я и задал тогда командующему РВСН генералу Сергею Каракаеву. Он отвечал мне с ностальгической грустью:

- У нас много было чего хорошего. БЖРК - уникальнейший комплекс, который имел маршрут боевого патрулирования протяженностью в десятки тысяч километров. Конечно, его американцы боялись. Потому что засечь практически в движении этот поезд со спутника было невозможно, он ничем не выделялся среди других железнодорожных составов. А потом было решение Горбачева с Рейганом - остановить движение этих поездов. А цикл движения был 21 день в месяц. С 1991 года БЖРК не выходили на маршруты боевого патрулирования. Они находились в пунктах постоянной дислокации. И маневрировали только внутри пункта проведения техобслуживания. В конце концов, американцы добились того, что мы все свои БЖРК уничтожили. Сегодня проводятся работы по возможному созданию этих комплексов, но решение до конца не принято.

БЖРК "Молодец"Фото: wikimedia.org

ОБОРОНКА ЖДЕТ РЕШЕНИЯ

И вот, похоже, что что к идее снова поставить «ракетного призрака» на железнодорожные рельсы в политических и военных верхах России возвращаются вновь. То несколько месяцев назад в военный аналитик Алексей Леонков проговорился об испытаниях «Баргузина», то вот на днях не менее многознающий эксперт, ветеран РВСН, Владимир Евсеев заявил, что в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, «Баргузин» может быть принят на вооружение в течение ближайших трех-пяти лет. Он же и обосновал резонность такого решения: «Я считаю, что развертывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей… По своим характеристикам «Баргузин» значительно превосходит своего советского предшественника — БЖРК "Молодец", вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что служило серьезным демаскирующим фактором.

«Баргузин» же благодаря облегченной ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги.

В случае необходимости нанести ответный удар этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа «Тополь»» и «Ярс», потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника, — пояснил Евсеев.

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Анализируя мнение того специалиста, я почему-то вспомнил еще несколько лет назад мелькнувшее в СМИ сообщение ТАСС со ссылкой на слова бывшего офицера штаба РВСН:

«В настоящее время завершено эскизное проектирование, ведется разработка рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса»…

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Боевой железнодорожный комплекс (БЖРК)

«Баргузин» представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного пассажирского или грузового поезда. В его вагонах устанавливаются межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме того, в составе размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав. В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые установки ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.

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