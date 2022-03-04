Ядерный перфоманс в США: Русский медведь пытается остановить "Часы судного дня"

На здание правительства США при ООН спроектировали изображение "Часов судного дня" с русским медведем, который пытается их остановить.

В США состоялся необычный перфоманс в поддержку России. На здание американского правительства США при ООН спроектировали изображение русского медведя, которые пытается остановить стрелки часов "судного дня".

"Часы судного дня" метафорически изображают то, насколько человечество близко подошло к ядерной катастрофе. Когда стрелки этих часов покажут полночь, должен наступить ядерный апокалипсис.

На изображении, которое спроектировали на здание правительства США при ООН, видно, как русский медведь встал между часовой и минутной стрелкой. Он пытается не дать им пробить ядерную полночь. Символизм понятен без слов.