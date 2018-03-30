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Ядерный патруль: в РВСН проходят учения с использованием новейших комплексов «Ярс»

30 марта 2018, 11:09  •  11 • В России
В Ракетных войсках стратегического назначения завершаются крупные учения, в которых принимают участие 30 частей и подразделений. Манёвры стартовали 26 марта и завершаются 30-го. В общей сложности в них задействованы 10 тыс. военных и около 1 тыс. единиц техники. Согласно легенде, военнослужащие РВСН должны обеспечить выход новейших ракетных комплексов «Ярс» на маршруты боевого дежурства. Как проходят учения ракетчиков — в материале RT.
 
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» РИА Новости © Сергей Пятаков
 

В Ракетных войсках стратегического назначения проходят учения, в которых задействованы 30 частей и подразделений, сообщает Минобороны России. К участию в манёврах привлечены почти 10 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники. Учения стартовали 26 марта в рамках контрольных проверок по итогам зимнего периода обучения и должны завершиться 30 марта.

Как уточнили в оборонном ведомстве, воинские части и подразделения РВСН «проверяются по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму».

По информации военного ведомства, с марта 2018 года проводятся командно-штабные учения в трёх армиях РВСН: 27-й Гвардейской ракетной (Владимирская область), 31-й Ракетной (Оренбургская область) и 33-й Гвардейской ракетной (Омская область).

Проверка боевой готовности затрагивает ракетные полки, технические базы, части материально-технического обеспечения, охраны и разведки. Военнослужащие РВСН отрабатывают взаимодействие с инженерными подразделениями и войсками радиационной, химической и биологической защиты.

  • Учения РВСН
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Замысел учений заключается в выводе ракетных полков, вооружённых новейшими подвижными комплексами РС-24 «Ярс», на маршруты боевого патрулирования. Военнослужащие должны отразить атаки условного противника на колонну боевой техники, которая сопровождает ракетный комплекс.

«Подразделения РВСН будут совершенствовать практические действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника. Инженерные подразделения выполнят задачи по разбору завалов, развёртыванию станций комплексной очистки воды и установке тяжёлых механических мостов через водные преграды (реки)», — отметили в Минобороны.

Днём и ночью

Подобные учения прошли в 42-й Тагильской ракетной дивизии РВСН (в/ч 34103), дислоцированной в Свердловской области. В манёврах участвовали 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники. Комплексы «Ярс» покинули места дислокации и вышли на маршруты боевого патрулирования под прикрытием колонны бронетехники.

В дневное время движение ракетных дивизионов маскировалось аэрозольными облаками, которые создавались авторазливочными станциями АРС-14КМ.

Разминирование маршрутов патрулирования успешно осуществили новейшие машины дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва», которые способны выводить из строя и подрывать боеприпасы на расстоянии до 70—100 м.

  • Машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» на учениях 42-й Тагильской ракетной дивизии РВСН (Свердловская область, Свободный, 28 марта 2018 года)
  • © Алексей Заквасин / RT
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Испытания «Листвы» в РВСН начались в 2013 году. На машине установлены модуль сверхвысокочастотного излучения (СВЧ) и генератор широкополосных электромагнитных импульсов. МДР в буквальном смысле выжигает взрывные устройства в процессе движения. «Листва» существенно повышает манёвренность дивизиона, заменяя труд сапёрной группы. В войска 15М107 поступает вместе с «Ярсами».

Согласно легенде, на дальних подступах к полевым позициям «Ярса» 42-й ракетной дивизии была обнаружена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Цель противника заключалась в том, чтобы приостановить движение колонны и уничтожить комплекс стратегического назначения.

Как сообщил журналистам заместитель командира батальона охраны и разведки, военнослужащие успешно справились с поставленной задачей. Вражеская ДРГ была обезврежена, а движение дивизиона — продолжено.

Ликвидация ДРГ проходила с применением противодиверсионной машины «Тайфун-М», специально разработанной для нужд РВСН. Машина была создана на базе БТР-82. Радиолокационная станция «Тайфуна» способна обнаружить бронетехнику противника в пределах 10 км и диверсантов на расстоянии до 5 км. Тепловизионное оборудование позволяет разглядеть врага в ночное время. 

  • Учения батальона охраны ракетного дивизиона 42-й Тагильской ракетной дивизии РВСН (Свердловская область, Свободный, 28 марта 2018 года)
  • © Алексей Заквасин / RT

Выход «Ярсов»

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В Тагильской дивизии комплексами «Ярс» оснащены три ракетных полка. Эти межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) приходят на смену советским «Тополям» и «Стилетам» (шахтная установка УР-100Н УТТХ). В 2018 году РВСН получат свыше 20 установок РС-24 в стационарном и мобильном вариантах базирования.

В общей сложности на вооружении РВСН находится около 200 подвижных пусковых и 200 шахтных установок МБР. Со второй половины 2017 года основу мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения составляют РС-24.

По данным Минобороны, твердотопливная ракета «Ярс» (шахтная — 15П165М и в мобильном варианте — 15П155М) обладает сокращённым разгонным участком полёта по сравнению с прежними МБР. Массу ракеты удалось облегчить благодаря использованию новых материалов и покрытий. Это позволило установить на «Ярсе» более мощные двигатели и современные приборы управления, способные функционировать при значительных перегрузках.

  • Грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
  • © Министерство обороны Российской Федерации
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«Одно из основных свойств ракетного комплекса «Ярс» мобильного базирования — живучесть, которая достигается за счёт создания неопределённости местоположения пусковой установки. Ведь, не имея достоверных данных о нахождении объекта, нанести по нему прицельный удар невозможно. По сравнению с предшествующим однотипным комплексом «Тополь» живучесть комплекса «Ярс» повышена в несколько раз», — заявил 14 декабря в интервью «Красной звезде» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, в конструкции ракеты реализованы технические решения, позволяющие в разы повысить эффективность преодоления существующих и перспективных систем ПРО. МБР может оснащаться головными частями различного типа с аппаратами, нивелирующими возможности средств противоракетной обороны.

Незаметные стражи

С 2015 года в РВСН существенно увеличилась интенсивность учений с использованием «Ярсов». Новейшие комплексы расширили зону боевого патрулирования. В октябре 2016 года подвижный комплекс впервые был переправлен через реку по понтонному мосту.

Возможности установленных на «Ярсе» шасси МЗКТ-79221 позволяют комплексу двигаться со скоростью 40 км/ч по шоссе или ровной грунтовой дороге, а также преодолевать незначительные водные преграды (глубина брода — не более 1,1 м). Запас хода комплекса — около 445 км.

Судя по проходящим в РВСН учениям, ракетные комплексы передвигаются в основном в тёмное время суток. Днём находящиеся на марше «Ярсы» маскируются с помощью искусственных облаков, а во время остановок накрываются специальным материалом, благодаря которому это грозное оружие сливается с окружающей местностью. Таким образом, «Ярсы» остаются незаметными для спутников и диверсионно-разведывательных групп противника.

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