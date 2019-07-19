Ядерный козырь в рукаве

Об американских атомных бомбах в Европе

Скандал был погашен, не успев вспыхнуть. Член комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, канадский сенатор Джозеф Дей (Joseph A. Day) опубликовал доклад, посвящённый новым аспектам политики устрашения Североатлантического блока.

Дей перечислил шесть площадок в западноевропейских странах, на которых хранятся в общей сложности 150 атомных бомб. В том числе модернизированные бомбы B61. Как оказалось, население государств, в которых спрятаны атомные боеприпасы, об этом не догадывалось. А спрятаны они на базах Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

На базе Volkel находится 20 ядерных зарядов, на базе Kleine Brogel – от 10 до 20 штук, на двух итальянских базах – от 60 до 70. Документ под названием «Новая эра ядерного устрашения? Модернизация, контроль вооружений и союзнические ядерные силы» был опубликован в апреле 2019 года, но затем быстро изъят из оборота. Копия документа появилась на страницах бельгийской газеты De Morgan.

Позже исправленный вариант доклада был выпущен без упоминания мест нахождения американских атомных бомб. Доклад поднимает сразу несколько острых вопросов. Первый заключается в том, что соглашения о размещении американского ядерного оружия подписывались властями перечисленных стран и представителями администрации США тайно, без одобрения национальных парламентов. В результате европейские страны, на территории которых размещено американское ядерное оружие, автоматически попадают в список потенциальных целей ответного российского ядерного удара. Это для населения указанных стран – неприятный сюрприз. Более того, оказалось, что договорённости, состоявшиеся втайне от европейских парламентов, предусматривают использование авиации союзников США для нанесения ядерных ударов по противнику. На языке Пентагона это так называемые военно-воздушные силы двойного назначения.

В таком варианте Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды и Турция вообще теряют свой неядерный статус и превращаются для российской стратегии в потенциального ядерного противника в полном смысле слова. Сенатор Джозеф Дей утверждает, что пользовался открытыми источниками. Возможно, это бюллетень учёных-атомщиков США (Bulletin of the Atomic Scientists), который детально информирует о дислокации американских ядерных вооружений. Официально считается, что в НАТО состоят три ядерные державы – США, Великобритания и Франция. Доктрина устрашения Североатлантического блока является ключевым элементом его стратегии, и в Брюсселе отказываются публично обсуждать её в деталях. Однако теперь начали распространяться сведения о том, как эта доктрина выглядит на самом деле.

Представители альянса отмежевались от доклада, заявив, что он не является официальным документом, и отказались его комментировать. Новость всплыла в неблагоприятный для западного блока момент – во время активизации на Западе дискуссии об опасности нового витка гонки вооружений вследствие того, что Москва якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако информация доклада «Новая эра ядерного устрашения?» по-новому ставит вопрос о нацеленности стратегических вооружений, имеющихся в распоряжении НАТО, и о балансе стратегических сил в Европе.

Член парламента Бельгии от партии зелёных Самуэль Коголати (Samuel Cogolati) заявил, что эти «случайные» разоблачения лишь подтверждают подозрения о наличии американского ядерного оружия в Бельгии. Парламентарий настаивает на серьёзном обсуждения данного вопроса. «Мы требуем полностью прозрачных дебатов – мы должны остановить ложь и положить конец лицемерию», – заявил Коголати.

Директор Ассоциации по контролю вооружений Кингстон Рейф (Kingston Reif) говорит, что наличие в Европе американских складов с ядерным оружием – не сюрприз и давно является секретом Полишинеля. Известна, например, телеграмма посла США в Германии Филипа Мёрфи (Рhilip Murphy) от ноября 2009 года, в которой говорится: «Вывод ядерного оружия из Германии и, возможно, из Бельгии и Нидерландов сделает политически очень трудной задачу сохранить ядерные запасы в Турции».

Как бы ни комментировалась эта утечка информации, ясно одно: у кого-то из тех, кто направляет расширение НАТО на восток, выпал из рукава припрятанный козырь и руководству альянса придётся объяснять этот «фокус» на переговорах с Россией. Стало очевидным, что на авиабазах четырёх европейских стран и Турции притаилась армада, готовая поднять в воздух 150 атомных бомб и обрушить их на Россию. Не будем гадать, чем ответит странам-хранительницам американского атомного оружия Москва, но теперь понятно, почему США так не хотят восстановления в Европе прежнего баланса ракет средней и меньшей дальности.