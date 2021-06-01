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Ядерный электорат и живопырки: Медведев предсказал будущее партийной системы в России
01 июня 2021, 02:25 • 40 • Политика
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предсказал будущее партийной системы России. Он считает, что такого количества политических объединений, как сейчас, в скором времени уже не будет. Он также упомянул про ядерный электорат и живопырок.
Медведев напомнил, что о грядущей структуризации политического поля говорил ещё в 2012 году. В России со временем останется несколько крупных партий. По мнению политика, их будет две или три.
Такое положение дел он считает совершенно нормальным. Соревнование между собой десятков партий – для России плохо.
"Вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок", - произнёс Медведев в интервью "Коммерсанту".
Политик добавил, что в результате такого голосования парламент не может прийти к единому решению.
Когда Дмитрий Медведев на посту президента подписал закон, облегчающий процедуру регистрации политических партий, с ним спорили даже однопартийцы. Коллеги сомневались, не появится ли в стране множество мелких объединений такого рода.
"Не утонем ли мы в этих мелких партиях? Ну, посмотрите — не утонули, все политические тяжеловесы, все крупные политические партии остались, они работают со своим ядерным электоратом", - объяснил Медведев.
Слово "живопырка" периодически проскакивает в словах политиков разного уровня, но используется всеми в разных значениях. Вероятно, Дмитрий Медведев подразумевал под ним толпу людей, которые не приносят никакой пользы.
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