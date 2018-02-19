“Ядерный чемоданчик раздора”: Американские охранники Трампа развязали драку с китайскими коллегами

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Сотрудники безопасности США едва не устроили драку с китайскими коллегами во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Стало известно о том, что сотрудник Секретной службы США ввязался в драку с китайским охранником. Это произошло, когда в КНР с официальным визитом прибыл американский лидер Дональд Трамп. По данным издания Axios инцидент произошел в ноябре прошлого года, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Сообщается, что сопровождающий президента сотрудник безопасности попытался пройти в зал переговоров вслед за Трампом. В руках у сотрудника СБ был ядерный чемоданчик. Однако китайские коллеги попытались преградить ему путь.

Сообщается, что глава аппарата Белого дома не сумел урегулировать недопонимание, после чего китайские охранники попытались его задержать, но американец стал сильно сопротивляться. В результате борьбы оба упали на пол. Впрочем, как подчеркивает издание, во время потасовки никто даже не притрагивался к ценному ядерному “грузу”.