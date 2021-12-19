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Ядерный арсенал вывезли - и всё: Украина вспомнила про 30-летний "обман"

19 декабря 2021, 13:20  •  125 • Политика
Украина вспомнила про 30-летний "обман" с вывозом ядерного арсенала. "Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты", - заявили в СНБО.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов потребовал выплатить Киеву компенсацию за отказ от ядерного арсенала. Об этом он заявил в интервью журналистам.
После развала Советского Союза на Украине остались внушительные запасы ядерного оружия. Однако в 1994 году Киев, Москва, Вашингтон и Лондон подписали Будапештский меморандум. Украинский ядерный арсенал был ликвидирован в обмен на гарантии безопасности Киеву.
Данилов же считает, что Украину якобы обманули, обязав отдать ядерные боеголовки России, которая якобы сейчас шантажирует весь остальной мир. Поэтому украинская сторона должна получить компенсацию.
"Я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной за это нашей стране сделано не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты", - цитирует его слова "Апостроф".
Как ранее заявил телеканалу "360" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, решение США организовать учения с участием бомбардировщиков и отработкой нанесения ядерного удара по территории России можно назвать провокацией, которую нельзя оставлять без внимания. Подобные действия только накаляют отношения между Вашингтоном и Москвой.
"Нельзя в ходе тренировочных полётов или военных учений прямо заявлять об отработке подобных манёвров, потому что это опасно с точки зрения ядерных арсеналов наших государств", - указал эксперт.

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