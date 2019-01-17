Ядерный арсенал против России, системы ПРО - для стран-изгоев: США представят новый военный план сдерживания

Представитель Белого дома заявил о намерении Трампа представить своего рода новый военный план сдерживания в разрезе противоракетной обороны. Примечательно, что системы ПРО США намерены использовать против так называемых стран-изгоев. А в противостоянии с Россией ставку сделают на ядерный арсенал, точно так же, как в случае с Китаем.

США в противостоянии с Россией и Китаем намерены полагаться на ядерное сдерживание, другими словами, опираться Вашингтон будет на развитие собственного ядерного арсенала. В то же время развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) решили отодвинуть на второй план, сообщил представитель Белого дома. Кроме того, спикер добавил, у Москвы и Пекина арсенал ракетного вооружения велик и современен.

Доклад по противоракетной обороне в Пентагоне представит президент США Дональд Трамп, также рассказал представитель Белого дома. Последний подобный доклад публиковался администрацией США в 2010 году. Журналисты предположили, что Россия и Китай будут обеспокоены политикой США в области ПРО. Чиновник отметил, что Вашингтон будет снимать такую обеспокоенность "за счет хороших отношений с лидерами страны" - имеются в виду лидеры России и Китая...

Представитель Белого дома настаивал, военные возможности США имеют исключительно оборонительный характер. Мол, поэтому волноваться не о чем.

"США очень транспарентны в области развития своей ПРО, от чего она должна защищать. Наша ПРО направлена против угрозы со стороны стран-изгоев", - разъяснил спикер.

Доклад, который представит Трамп, в том числе будет включать информацию о высоком потенциале противников США в ракетной сфере - по всей видимости, речь идет именно о России. Поскольку, говоря о потенциале, представитель Белого дома отметил "гиперзвуковую угрозу". Напомним, России удалось создать гиперзвуковое оружие, аналогов которому в мире нет. В то же время США для реализации подобного проекта понадобится не один год. На сегодняшнем этапе основной акцент США планируют сделать на размещении в космосе систем перехвата, а также спутников с лазерными установками.

Кстати, после выхода в 2002 году из договора по противоракетной обороне с Россией американские военные развивают систему глобальной ПРО, в том числе вблизи российских границ в Польше и Румынии, не забывая и о морской составляющей системы.

В ответ Россия приступила к созданию систем вооружений, которые делают практически бесполезной любую систему ПРО. В прошлом году в послании к Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения: гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

Теперь же США планируют выйти из ДРСМД, что тоже воспринимается Россией как обстоятельства для реализации дополнительной защиты своих границ.

О докладе Трампа в Пентагоне сообщает CNN.