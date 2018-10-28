Ядерный Армагеддон: как будет воевать Россия

В качестве возможных причин для начала Третьей мировой войны и неизбежного при этом обмена массированными ракетно-ядерными ударами между США и Россией политологами обычно называется резкое обострение военно-политической обстановки в различных горячих точках мира.

В этом случае горячие точки перечисляются либо в алфавитном порядке, либо с востока на запад, при этом эксперты стараются не пропустить ни одной потенциально опасной конфликтной зоны. Это выглядит примерно так: Парасельские острова, Индия-Пакистан, Афганистан, Иран-Израиль, Сирия и, что называется, далее по списку.

Легковесность подобного подхода более чем очевидна. Крайне сомнительно, чтобы даже самое резкое обострение обстановки в Сирии привело бы к массированной ядерной бомбардировке Москвы или Вашингтона.

В этом случае остается только уточнить причины, по которым Россия и США обменяются ракетными ударами. А вот их сформулировать, как правило, не удается.

К примеру, если дать волю воображению и снять все возможные ограничения на фантазию, в перспективе можно допустить, что Иран и Израиль гипотетически могут обменяться ядерными ударами. Однако даже этот конфликт, скорее всего, не выйдет за рамки ближневосточного театра военных действий и не станет тем ужасным водоворотом, который затянет в него всех участников ядерного клуба.

Так что пока между Россией и США, несмотря на сильно ухудшившиеся за последнее время взаимоотношения, нет никаких противоречий (территориальных, финансово-экономических, идеологических), которые привели бы к обмену массированными ракетно-ядерными ударами.

Поэтому о возможном сценарии начала ядерной войны сегодня более оправданно говорить исключительно с военно-технических позиций. Иными словами, как будет происходить этот процесс и какие действующие лица при этом надо назвать в первую очередь.

Верховный дает «добро»

Для начала уточним, кто принимает решение на применение ядерного оружия в России и как это осуществляется на практике. Считается, что у главы государства есть некая «красная кнопка», нажав которую президент осуществляет одновременный массированный запуск межконтинентальных баллистических ракет и запуск баллистических ракет подводных крейсеров стратегического назначения.

Эта ересь весьма прочно засела в умах большинства российских граждан и даже иногда озвучивается на экспертном уровне. На самом деле это не так. Точнее, совсем не так.

Глава государства дает только сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передает кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. Пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами осуществляется самостоятельно соответствующими боевыми расчетами. Но перед этим с помощью кодоблокировочных устройств с боевых частей ракет снимается так называемая блокировка.

То есть боевые расчеты, получив некую кодовую комбинацию от главы государства, достают из особых сейфов и вскрывают свои пакеты с пятью сургучными печатями. А там записана своя кодовая комбинация. Командиры, сравнив информацию от президента и данные своего пакета, производят необходимые криптографические операции и получают искомый код для снятия блокировки. Боевой расчет вводит данные в носитель, после чего загораются транспаранты «Блокировка снята» и «Пуск разрешен».

Для решения этой задачи глава государства располагает так называемым «ядерным чемоданчиком». На самом деле это портативный абонентский терминал (шифр «Чегет») автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Точно такими же устройствами располагают министр обороны России и начальник Генерального штаба ВС РФ.

По одним данным, разрешение на применение ядерного оружия и коды на разблокировку ядерных боевых частей выдаются только в случае подтверждения от двух «чемоданчиков», по другим — от трех.

То есть единолично решение на применения ядерного оружия в России принять никто не может. Примерно так же функционирует эта система и в Соединенных Штатах.

Ядерные ответы России

Теперь рассмотрим варианты, при которых возможен ядерный ответ России. Вначале проанализируем ситуацию, которая может сложиться при ответно-встречном ударе. В этом случае Единая космическая система (ЕКС) и система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) фиксируют массовый старт межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США и баллистических ракет подводных лодок из районов несения боевой службы в Мировом океане. ЕКС и СПРН рассчитывают время и места падения боевых блоков на территории России.

Президент России получает сигнал «Ракетная атака». Руководство страны принимает решение об ответно-встречном ударе. На носители стратегического ядерного оружия (РВСН, АСЯС, МСЯС) передается сигнал на разрешение применения ядерного оружия и команда (кодовая комбинация) на разблокировку ядерных боезапасов. Через 7-9 минут на территории России и в прилегающих морях осуществляется массированный старт носителей стратегического ядерного оружия. Несколько минут в этом случае необходимо на выполнение вышеперечисленных операций.

В случае ответного удара все происходит примерно так же, но при этой разновидности ответа со стороны России боевые блоки вероятного противника уже упали на территорию РФ и зафиксированы факты подрыва ядерных боезапасов.

Самый неблагоприятный случай при возможном применении ядерного оружия противником — вывод из строя высших звеньев государственного и военного управления, физическая смерть первых лиц страны и Вооруженных сил и невозможность в этом случае отдать все необходимые приказы на применение ядерной триады.

К примеру, это может произойти в случае осуществления противником быстрого глобального удара, целью которого в первую очередь является парализация государственного и военного управления и уничтожение военно-политического руководства страны.

В этом случае в дело должна вступить система «Периметр» (или же ее современный вариант) и даже при самом неблагоприятном развитии обстановки реализовать весь комплекс мероприятий по ответному ракетно-ядерному удару.

Об особенностях функционирования системы «Периметр», или так называемой «мертвой руки», судить в настоящее время можно только предположительно. Каких-либо точных данных по этому вопросу нет.

Есть некоторые основания предполагать, что «Периметр» состоит из командных постов, командных баллистических ракет, приемных устройств и автономной контрольно-командной системы (все термины весьма и весьма условны).

После принятия системой «Периметр» решения на применение стратегического ядерного оружия (а это фактически решение компьютера) осуществляется запуск командной ракеты (или ракет) со специальной головной частью, которая в полете передает команды на запуск всех носителей ядерного оружия, имеющих на КП соответствующие приемники. Запуск МБР и БР ПЛ в этом случае осуществляется в автоматическом режиме.

Решение на ответный удар «Периметр» принимает на основе информации от многочисленных датчиков, развернутых на территории страны — сейсмических, радиационных и атмосферного давления, которые определяют признаки ядерных взрывов. Эта система и в мирное время может практически со 100% точностью определить, в каком месте земного шара осуществлен подрыв ядерного устройства.

Вместе с тем приведенное выше описание функционирования системы «Периметр» — очень приблизительно, схематично и от реальной системы «мертвой руки» весьма далеко.

Наконец, последний вариант применения ядерного оружия. В соответствии с Военной доктриной руководство государства может принять решение и на превентивный ядерный удар. В тексте это отражено следующим образом: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Любой из перечисленных вариантов применения ядерного оружия повлечет за собой крайне катастрофические последствия не только для участников конфликта, но и для всех остальных государств земного шара. Через непродолжительное время после обмена массированными ракетно-ядерными ударами наступит так называемая ядерная зима, которая поставит под угрозу уничтожения всех тех немногих людей, которые останутся в живых после ядерного Армагеддона.