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Ядерным оружием США будет заведовать коронавирус? Военные вновь обновили хроники заболевших

20 марта 2020, 18:35  •  45 • Политика
Американские военные вновь обновили хроники заболевших. На этот раз говорят, как о подтверждённых заболеваниях коронавирусом, так и об инсайдерской информации, где заразились военные на базе с ядерным оружием.
Крупнейшие суда и авианосцы ВМС США были атакованы невидимым глазу врагом. Всё дело в коронавирусе. Как оказалось, по меньшей мере три корабля в группе риска. Это USS Boxer, USS Ralph Johnson и USS Coronado. Где-то проверки уже состоялись, где-то продолжаются, но сомнений нет: инфицированные имеются.
Так, CNN сообщает, что десантник на USS Boxer получил положительный анализ на коронавирус. Ещё несколько дней назад это был первый случай заражения на корабле. Специалисты определили весь круг общения моряка. Но, как мы понимаем, если он проходил службу на корабле, то это может быть и весь экипаж.
15 марта руководство американского аэродрома морской пехоты Мирамар объявило, что уже второй морской пехотинец с калифорнийской базы сдал положительный анализ на коронавирус. Словом, всё говорит о том, что в данном случае заболевших будет всё больше и больше.
Наконец, сегодня инсайдеры написали со ссылкой на ВМС США, что заболел первый подводник. Это будто бы петти-офицер 2-го класса, который проходил службу в ВМБ Бангор. В настоящее время военнослужащий помещён в карантин. Всего же в вооружённых силах США по состоянию на 19 марта при тестировании выявлено заражение COVID-19 81 военнослужащего.
Что означает заражение на подводной лодке? Нетрудно предположить, что на карантин следует отправлять не только одного военного, но и всю команду. Наконец, ещё один важный момент. Бангор - это часть Китсапа. Последний - это крупная военно-морская база Тихоокеанского флота Военно-морских сил США, расположенная на одноимённом полуострове в северо-западной части штата Вашингтон. База Китсап образована в 2004 году слиянием военно-морской базы Бремертон и базы подводных лодок Бангор, располагавшихся на западном и восточном берегах полуострова соответственно.
В настоящее время Китсап - вторая после Сан-Диего по значимости американская военно-морская база на Тихом океане. Она же - географически ближайшая к России. Здесь сосредоточена половина всех стратегических подводных ракетоносцев типа "Огайо", крупнейшее в американском флоте топливное хранилище и хранилище ядерного оружия, а также единственный на Тихоокеанском флоте сухой док, способный принимать авианосцы.

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