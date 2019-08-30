Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД
Министров Порошенко попросили на выход: Украина от них устала
Непримиримая позиция Якова Кедми и ЖЕСТКАЯ риторика Багдасарова! Европа, трепещи...
"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети отв...
Главная / Политика

Ядерные взрывы оправдывают перевооружение: Эксперт о главной проблеме на пути к денуклеаризации

30 августа 2019, 00:24  •  73 • Политика
Эксперт Владимир Дворкин рассказал о главной проблеме на пути к денуклеаризации, которая связана с нежеланием США подписывать соответствующие соглашения. В результате ядерные взрывы используются в качестве оправдания для перевооружения.
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, однако процесс денуклеаризации в последнее время буксует. Ситуацию "Политэксперту" прокомментировал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин.
В 2009 году Россия и США заявили о своей приверженности пути, свободному от ядерного оружия. При этом РФ в свое время ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чего нельзя сказать о США и Китае.
Кроме того, в последнее время Вашингтон взял курс на выход из договоренностей с Москвой. Прекратил существовать ДРСМД, а на очереди может оказаться Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Как считает Дворкин, сейчас ядерные взрывы проводятся для того, чтобы оправдывать затраты на перевооружение. Если бы США подписали соглашение о запрещении ядерных испытаний, то так же мог поступить и Китай. Учитывая это, для нейтрализации имеющихся угроз американской и российской стороне необходимо урегулировать ситуацию вокруг СНВ-3.
"Это один из первых шагов вообще для контроля над ядерными вооружениями. И таких шагов нужно сделать еще очень много", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
29 августа 2019, 21:09
Наркоманы в ВСУ: Документы вскрыли реальный масштаб проблемы
29 августа 2019, 19:09
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга России по взносам в Совет Европы
29 августа 2019, 11:24
"Ядерный" мир обсудят за тем же столом, что и Сирию? Назарбаев сделал России и США предложение по переговорам
30 августа 2019, 00:24
А на снаряде символ "СС": Соловьев опубликовал фото украинского "подарка" Донбассу
29 августа 2019, 19:09
Косачев считает, что Разумкову придется набираться опыта "по ходу дела"
30 августа 2019, 00:24
О молодом поколении решили подумать: В России займутся развитием детских лагерей
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 00:09
СМИ: В «Слуге народа» заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
30 августа 2019, 00:09
«Подбор по уровню преданности»: на Украине назначили новый кабинет министров
30 августа 2019, 00:09
Путь на Восток: началось заполнение газопровода «Сила Сибири»
30 августа 2019, 00:24
В России почти не бывают: Как устроились дети и внуки Горбачёва и Ельцина
30 августа 2019, 00:24
"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2019, 01:24
Россия взята в "томагавские ножницы", что делать? Баранец об ответе Путина
25 августа 2019, 00:09
Как Путин из США страну бомжей сделал
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.