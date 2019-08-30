Ядерные взрывы оправдывают перевооружение: Эксперт о главной проблеме на пути к денуклеаризации

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, однако процесс денуклеаризации в последнее время буксует. Ситуацию "Политэксперту" прокомментировал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин.

В 2009 году Россия и США заявили о своей приверженности пути, свободному от ядерного оружия. При этом РФ в свое время ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чего нельзя сказать о США и Китае.

Кроме того, в последнее время Вашингтон взял курс на выход из договоренностей с Москвой. Прекратил существовать ДРСМД, а на очереди может оказаться Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как считает Дворкин, сейчас ядерные взрывы проводятся для того, чтобы оправдывать затраты на перевооружение. Если бы США подписали соглашение о запрещении ядерных испытаний, то так же мог поступить и Китай. Учитывая это, для нейтрализации имеющихся угроз американской и российской стороне необходимо урегулировать ситуацию вокруг СНВ-3.

"Это один из первых шагов вообще для контроля над ядерными вооружениями. И таких шагов нужно сделать еще очень много", - пояснил он.