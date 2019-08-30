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Ядерные взрывы оправдывают перевооружение: Эксперт о главной проблеме на пути к денуклеаризации
30 августа 2019, 00:24 • 73 • Политика
Эксперт Владимир Дворкин рассказал о главной проблеме на пути к денуклеаризации, которая связана с нежеланием США подписывать соответствующие соглашения. В результате ядерные взрывы используются в качестве оправдания для перевооружения.
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, однако процесс денуклеаризации в последнее время буксует. Ситуацию "Политэксперту" прокомментировал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин.
В 2009 году Россия и США заявили о своей приверженности пути, свободному от ядерного оружия. При этом РФ в свое время ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чего нельзя сказать о США и Китае.
Кроме того, в последнее время Вашингтон взял курс на выход из договоренностей с Москвой. Прекратил существовать ДРСМД, а на очереди может оказаться Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Как считает Дворкин, сейчас ядерные взрывы проводятся для того, чтобы оправдывать затраты на перевооружение. Если бы США подписали соглашение о запрещении ядерных испытаний, то так же мог поступить и Китай. Учитывая это, для нейтрализации имеющихся угроз американской и российской стороне необходимо урегулировать ситуацию вокруг СНВ-3.
"Это один из первых шагов вообще для контроля над ядерными вооружениями. И таких шагов нужно сделать еще очень много", - пояснил он.
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