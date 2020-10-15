Ядерные учения Германии и США приведут к беде: Военный эксперт описал сценарий столкновения

В Германии прошли учения НАТО с целью отработки военных действий с применением атомных бомб. Их прокомментировал военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

Он назвал произошедшее очень недальновидным шагом со стороны Берлина. Потому что ядерная война с Москвой превратит немецкие земли в радиоактивную пустыню. Эксперт напомнил, что всего одна российская подлодка "Кальмар 4" имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок. И таких подлодок у России тринадцать.

"Германская политика направляется очень недалёкими людьми, может быть, не совсем психическими здоровыми. Отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии - это самоубийственный шаг", - сказал Константин Сивков.

При этом он отметил большую роль США в этом вопросе. По его мнению, Вашингтон хочет устроить ядерную войну на территории другой страны. И под эти цели в США создали ядерные боеголовки особо малого калибра, подчеркнул специалист.