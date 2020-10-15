|
Ядерные учения Германии и США приведут к беде: Военный эксперт описал сценарий столкновения
15 октября 2020, 22:55 • 41 • Политика
Доктор военных наук предостерег Германию и США от ядерных учений. "Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем", - подчеркнул он.
В Германии прошли учения НАТО с целью отработки военных действий с применением атомных бомб. Их прокомментировал военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.
Он назвал произошедшее очень недальновидным шагом со стороны Берлина. Потому что ядерная война с Москвой превратит немецкие земли в радиоактивную пустыню. Эксперт напомнил, что всего одна российская подлодка "Кальмар 4" имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок. И таких подлодок у России тринадцать.
При этом он отметил большую роль США в этом вопросе. По его мнению, Вашингтон хочет устроить ядерную войну на территории другой страны. И под эти цели в США создали ядерные боеголовки особо малого калибра, подчеркнул специалист.
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 октября 2020, 00:05
|
10 октября 2020, 09:05
|
14 октября 2020, 00:10
|
11 октября 2020, 16:15
|
10 октября 2020, 02:40
|
10 октября 2020, 00:50
|
09 октября 2020, 00:05