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Ядерные силы России и США: Борис Рожин опубликовал полное сравнение по данным 2020 года
22 марта 2020, 22:35 • 5 • Политика
Борис Рожин опубликовал полное сравнение межконтинентальных баллистических ракет России и США по данным 2020 года. Так эксперт продолжил свой анализ ядерных сил двух государств.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в личном блоге Colonelcassad, а также в телеграм-канале опубликовал обзор ядерных сил России и США по данным 2020 года. Рожин говорит о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) двух держав. По большому счёту, именно наши две империи обладают вооружением, сравнимым по силе. Впрочем, с 2019 года Россия значительно опережает всех по гиперзвуковому оружию.
Исходя из того, что мы можем наблюдать с помощью спутниковых снимков, в сочетании с информацией, опубликованной в рамках СНВ-III различными источниками правительства США, в России, по-видимому, имеется приблизительно 302 развернутых МБР, которые, по нашим оценкам, могут нести приблизительно 1 136 боеголовок, говорит Рожин. В то же время военно-воздушные силы США оперируют мощью из 400 МБР Minuteman II, базирующихся в шахтах, разделенных на три крыла:
В дополнение к 400 шахтам с ракетами ещё 50 шахт хранятся "в горячем резерве", чтобы при необходимости загрузить хранимые ракеты. Каждое крыло имеет три эскадрильи, каждая с 50 шахтами Minuteman III. Они все вместе контролируются пятью центрами управления пуском.
Борис Рожин рассматривает все варианты вооружения в указанной группе, в том числе, говоря о тех типах вооружения, что сейчас находятся в разработке. Полный материал доступен по ссылке. В то же время, понятно, что речь идёт об анализе лишь открытых данных и, отчасти, собственных выводах и инсайдерской информации.
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