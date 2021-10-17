Ядерные ракеты США вывела из строя "потусторонняя" сила. Версия экс-капитана ВВС

Экс-капитан Военно-воздушных сил США Роберт Салас выдвинул свою версию ЧП на одной из военных баз. Он утверждает, что ядерные ракеты вывела из строя "потусторонняя" сила.

По словам Саласа, инцидент случился в 1967 году. После происшествия пришлось подписать документ о неразглашении по настоянию правительства США и молчать много лет.

Экс-капитан ВВС США сообщил, что в один из дней над засекреченной военной базой, расположенной в штате Монтана, завис НЛО. "Потусторонняя" сила вывела из строя ядерные ракеты.

Салас отвечал за 10 ядерных ракет. В момент инцидента он находился в помещении примерно на 20 метров ниже уровня земли. Но НЛО видели охранники военной базы. Странный объект пролетел над территорией и завис. В этот момент военные потеряли контроль над вооружением.

Бывший сотрудник ВВС предположил, что с НЛО был послан сигнал, из-за которого на каждой ракете отключились системы наведения, пишет The Sun. Ровно сутки солдаты пытались "реанимировать" боеприпасы. Они установили, что никаких повреждений или следов вмешательства на ядерных ракетах нет.

Этот инцидент случился в разгар Холодной войны, которую вели между собой США и Советский Союз. Роберт Салас предположил, что "инопланетяне" вывели из строя ракеты, чтобы дать понять человечеству: пора отказаться от подобного оружия и конфликтов вообще.

Ранее разведывательные службы США расписались в собственном бессилии. Так можно трактовать их доклад об НЛО, на который были выделены десятки миллионов долларов. Суть незасекреченной части документа укладывается в два слова: маловато будет.