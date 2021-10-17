Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / В мире

Ядерные ракеты США вывела из строя "потусторонняя" сила. Версия экс-капитана ВВС

17 октября 2021, 22:25  •  112 • В мире
Экс-капитан Военно-воздушных сил США Роберт Салас выдвинул свою версию ЧП на одной из военных баз. Он утверждает, что ядерные ракеты вывела из строя "потусторонняя" сила.
По словам Саласа, инцидент случился в 1967 году. После происшествия пришлось подписать документ о неразглашении по настоянию правительства США и молчать много лет.
Экс-капитан ВВС США сообщил, что в один из дней над засекреченной военной базой, расположенной в штате Монтана, завис НЛО. "Потусторонняя" сила вывела из строя ядерные ракеты.
Салас отвечал за 10 ядерных ракет. В момент инцидента он находился в помещении примерно на 20 метров ниже уровня земли. Но НЛО видели охранники военной базы. Странный объект пролетел над территорией и завис. В этот момент военные потеряли контроль над вооружением.
Бывший сотрудник ВВС предположил, что с НЛО был послан сигнал, из-за которого на каждой ракете отключились системы наведения, пишет The Sun. Ровно сутки солдаты пытались "реанимировать" боеприпасы. Они установили, что никаких повреждений или следов вмешательства на ядерных ракетах нет.
Этот инцидент случился в разгар Холодной войны, которую вели между собой США и Советский Союз. Роберт Салас предположил, что "инопланетяне" вывели из строя ракеты, чтобы дать понять человечеству: пора отказаться от подобного оружия и конфликтов вообще.
Ранее разведывательные службы США расписались в собственном бессилии. Так можно трактовать их доклад об НЛО, на который были выделены десятки миллионов долларов. Суть незасекреченной части документа укладывается в два слова: маловато будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





112
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 23:35
Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
16 октября 2021, 14:20
Зима близко: Латвия будет молиться, Литве поможет Беларусь
17 октября 2021, 01:25
В Вильнюсе уверены: это ЕС должен менять свои законы, а не Литва
17 октября 2021, 01:25
Чем больше в Литве демократии, тем больше интеллектуалам хочется СС
17 октября 2021, 09:30
«ВВС США накрывали авиаударами целые районы»: пять лет назад началась операция по освобождению Мосула от террористов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.