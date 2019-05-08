Ядерные мины: что в Киеве хотят заложить на границе с Россией

Украине предложили создать «пояс ядерных мин» на границе с Россией — с этой идеей выступил эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Свое предложение он сделал в эфире ObozTV.

«Кто нам мешает фактически подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины?» — задался вопросом аналитик.

По мнению Козия, координаты мест, где будут заложены ядерные мины, должны стать государственной тайной. Он также высказался, что Украина может беспрепятственно разрабатывать ядерные вооружения — но это не самая лучшая идея. Ядерное оружие «безумно» дорого в разработке, а на Украине нет подходящих территорий для его испытаний.

Военный аналитик Иван Коновалов назвал «идиотской» идею украинского эксперта использовать ядерно-минные заграждения для защиты от «российской агрессии», передает ФАН.

«Это идиотская идея, причем ее высказывает человек, «эксперт», который абсолютно некомпетентен в подобных вопросах. Но тут даже не нужна компетенция для того, чтобы понимать, что подобные высказывания — это идиотизм чистой воды. Вашингтонские кураторы ни в коем случае не позволят Украине иметь тактическое или даже стратегическое ядерное оружие. Это позиция США как члена договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что Киев не располагает нужными для создания ядерных бомб технологическими мощностями. Хотя украинские власти могут «украсть» или тайно купить компоненты для оружия массового уничтожения, это «не про Украину», добавил эксперт, поскольку у Киева нет на это средств.

Идея разместить ядерные мины на границе с РФ — это часть мышления украинских националистов, убежден Коновалов. «Они могут выстрелить себе в ногу, лишь бы России было плохо. Их поведение об этом и свидетельствует: разрушение военно-технического сотрудничества, кооперации с Россией, которое угробило украинский ВПК, разрушение экономических связей с Москвой.

Они стреляют себе в ногу каждый раз, когда хотят напоганить Российской Федерации. Но на самом деле они делают хуже себе», — подытожил военный аналитик.

Идея с ядерными минами — абсурд, возникший в непроходящем милитаристском угаре, заявил член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с НСН.

«Но если мины ядерные, то это ядерное оружие, а Украина заявила о том, что она не является ядерной державой, отказалась от ядерного оружия. То есть она нарушает взятые на себя обязательства», — заявил сенатор от Крыма.

Кроме того, ядерные мины ударят и по украинским гражданам «в случае чего». Именно такие предложения не дают стать Украине нормальным цивилизованным государством, посетовал сенатор. Он также выразил надежду, что подобный бред не был поддержан избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киеву не стоит создавать ядерное оружие, несмотря на то что возможности для этого у государства есть. Советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин подчеркнул, что такое решение может повлечь за собой «сильные» санкции. Вопрос о создании на Украине ядерного оружия обсуждается уже давно. Многие украинские политики высказались в поддержку такой идеи, однако в США ее нашли неуместной.

В августе 2017 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение Киева о денуклеаризации страны было верным и сейчас Киеву не нужно создавать собственную ядерную программу.

«Во-первых, отказ от ядерного оружия не был ошибкой. Во-вторых, если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс», — отметил дипломат.

Новости СМИ2

Хотя о ядерных минах всерьез говорить пока не приходится, Украина усилила охрану на границе с Россией накануне Дня Победы.

Как отмечается в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины, пограничники стали тщательнее защищать границу, чтобы российские байкеры не смогли въехать в страну, а также «с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора».