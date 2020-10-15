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Ядерные коды под угрозой: В США 35 моряков заболели COVID после турне по стрип-клубам

15 октября 2020, 01:50  •  64 • Политика
Экипаж скандальной подлодки HMS Sex and Cocaine загулял в США. Итог - 35 моряков с коронавирусом, включая офицера, ответственного за коды запуска ядерного оружия.
Скандально известная британская подлодка HMS Vigilant снова отличилась в США. Её экипаж проигнорировал приказ оставаться на базе и отправился по стриптиз-клубам. Результат - 35 подводников заразились коронавирусной инфекцией, сообщает The Daily Mail.
Британская субмарина причалила у американских берегов для ремонта баллистической ракеты подводного базирования "Трайдент II". В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экипажу подлодки приказали оставаться на базе. Однако подводники благополучно проигнорировали приказ и ушли в самоволку. Часть моряков отправилась в турне по местным стриптиз-клубам, а несколько матросов вообще умудрились засветиться на пляже Cocoa Beach во Флориде, который находится в 600 километрах от базы.
Результаты не заставили себя долго ждать. У 35 подводников выявили коронавирус. Среди заболевших судовой врач и старший офицер, ответственный за коды запуска ядерного оружия. О состоянии второго офицера, знающего коды, не сообщается. Представитель Королевского флота отказался комментировать случившееся.
Стоит отметить, что подлодка HMS Vigilant давно пользуется скандальной славой. Целый ряд её офицеров был уволен за "служебные романы" со своими подчинёнными. Однако больше всех субмарину прославила вечеринка подводников с проститутками и наркотиками, которую они устроили во время одного из заходов в США. Причём один из моряков ещё и умудрился обворовать ночную бабочку. За это подлодке дали кличку "HMS Sex and Cocaine", пишет телеканал "360".

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