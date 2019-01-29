Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко не рискнул выдвигаться в президенты от "Блока Петра Порошенко&quo...
Порошенко пошел на второй круг. Добежит ли?
Михаил Хазин. Эта элита сломалась, несите следующую
Антисемитизм ВЫШЕЛ из-под контроля! Кедми ЖЕСТКО прошелся по Польше!
Главная / В России

Ядерные дубины карапузов в песочнице

29 января 2019, 20:09  •  115 • В России

Тут мой коллега военный эксперт Алексей Леонков ну очень сильно настращал американцев. Рассказал в прессе, что для уничтожения США хватит и 10 наших баллистических ракет «Сармат». «Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США», — написал Леонков. А попутно он дал отповедь российским и западным СМИ, ставящим под сомнение возможности отечественного оружия. Что, конечно, похвально. Но вот насчет приведения «заклятых партнеров» в трепет подсчетом жертв 10 ракет... Как и по поводу других подобных идей, появляющихся в прессе - например сбросить ядерную бомбу в жерло вулкана в Исландии, чтобы цунами смыло США и между Канадой и Мексикой образовался «канал имени Сталина»... Тут хочется высказаться отдельно.

Все эти заявления, - личные расчеты экспертов и, конечно, никакого мнения российских политиков и военачальников не отражают. А ими неоднократно уже было сказано: все, что нужно для защиты России от любых современных военных угроз, у нас есть. К тому же наша военная доктрина - оборонительная. Иными словами, мы ни на кого нападать не собираемся, а полезете - получите по полной программе.

И все же есть ретивые эксперты (да и некоторые депутаты), которые нет-нет, да и любят браво помахать перед чужим носом ядерной дубинкой. Мол, если че - мы вас в пыль (в том числе и атомную) сотрем! Это щекочет «национальную гордость великороссов», но, если честно, ничем не отличается от заявлений украинских генералов и политиков, которые обещают то за два дня победить Российскую армию, то «спалить москалей ядерной бомбой». Или от воинственных речей генералов стран Балтии, которые своими карликовыми армиями обещают дойти до Москвы.

Все это больше похоже на споры карапузов в песочнице, нежели здравые размышления адекватных людей.

Но проблема в другом.

Во-первых, помахивание российским ядерным кулаком создает у людей за океаном (да и в Европе) образ людоедской страны, которая готова вот-вот сбросить на их голову тонны амтомной смерти.

Во-вторых, это же «царский» подарок военно-промышленному комплексу США, который получает прекрасный повод выколчивать у правительства горы нового «бабла» на вооружение. Русские ведь уже рассчитали, сколько бомб надо, чтобы стереть Америку с лица земли!

А в-третьих, на Капитолийском холме удивленно оборачиваются: как, Россия опять угрожает? Так давайте введем новую порцию санкций! Еще плотнее окружим ее системами ПРО. Разорвем все договоры и разместим ядерные ракеты в Европе. Затопчем российский газопровод «Северный поток-2»...

Красноречивые наши эксперты и воинственные депутаты! Вы всего этого добиваетесь?

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


115
Источник
Похожие новости
29 января 2019, 10:24
«Фокусы силовых структур Украины»: В Крыму прокомментировали пропажу капитана «Норда» Владимира Горбенко
29 января 2019, 15:09
«Из-за обстоятельств непреодолимой силы»: Минюст России предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
29 января 2019, 16:54
«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными
Загрузка...
29 января 2019, 20:09
Шойгу показали, как делают "Сарматы"
29 января 2019, 13:39
«Ну все, капец, фашисты пришли натуральные!»: Поклонская рассказала, как уехала из Киева после Евромайдана
29 января 2019, 20:09
Взятка непреодолимой силы: К чему может привести смягчение антикоррупционного законодательства
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
24 января 2019, 01:24
"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обратилась к гражданам Венесуэлы
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые секретные детали военного положения на Украине
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.