Ядерные бомбы на Йеллоустоун: назван способ уничтожить США

Военный эксперт назвал «гарантированный способ уничтожить США». Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в колонке для «Военно-промышленного курьера» заявил, что

для гибели США необходимо нанести ядерный удар по «геофизическим зонам» на территории Северной Америки — в частности, по Йеллоустонскому супервулкану и разломам тихоокеанского побережья.

По мнению Сивкова, России не стоит пытаться обогнать США по количеству ядерных боеголовок и численности войск. «Пойти по стопам СССР не получится — группировку Сухопутных войск, способную гарантированно разгромить НАТО и оккупировать Европу, не создать ни по экономическим, ни по демографическим, ни по духовным основаниям. Остается единственный выход — опять сделать ядерную войну иррациональной, бессмысленной для агрессора», — заявил эксперт.

Более рациональным решением, по мнению Сивкова, было бы создание 40-50 сверхтяжелых ядерных зарядов мощностью свыше 100 мегатонн (Мт). Если удар по Йеллоустону и тихоокеанским разломам будет нанесен с их помощью, то «США и вся транснациональная элита будут гарантированно уничтожены».

Он добавил, что «царь-бомба — не панацея» и у России сохранятся «угрозы войны гибридного характера», но масштабная ядерная опасность сойдет на нет.

ФАН напоминает, что еще в 2016 году американские ученые сообщили, что Северную Америку ждут сильнейшие землетрясения и цунами, если тектонические плиты разлома Каскадия у побережья Калифорнии сдвинутся. Ядерные взрывы могут активно этому поспособствовать.

Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что политика российского государства не предполагает нанесение превентивного ядерного удара, сообщает НСН.

Путин подчеркнул, что российская сторона будет применять ядерное оружие, только если получит доказательства удара по территории России. Однако в таком случае, по словам Путина, предполагаемый агрессор «просто сдохнет».

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»,

— заявил Путин.

Спустя пару дней после выступления российского главы президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД. Вместе с тем Москва также обвиняет Вашингтон в нарушении положений договора.

Трамп заявил, что Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока другие страны «не придут в себя». После этого США будут готовы остановить увеличение арсенала и начать сокращать вооружения. Кроме того, он призвал Китай вступить в ДРСМД. Трамп подчеркнул, что его слова обращены не только к РФ и КНР, но и «к любому желающему сыграть в эту игру».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не приветствует решение США выйти из ДРСМД. «Слом договора в условиях отсутствия каких-либо даже наметок относительно нового — это то, что мы не приветствуем», — отметил он.

Председатель комитета Госдумы по обороне и экс-командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов полагает, что если России и Соединенным Штатам не удастся достигнуть компромисса по ДРСМД, то мир может оказаться в условиях, похожих на Карибский кризис. По его словам, США нарушают ДРСМД, размещая в Европе свои системы противоракетной обороны с возможностью переоснащения в наступательное вооружение. Он отметил, что предложения российской стороны не нашли поддержки у властей США.

«Все это говорит о том, что если сейчас не остановиться и не сесть разговаривать, то действительно мы можем в перспективе создать условия, сопоставимые с Карибским кризисом»,

— пояснил парламентарий.

Карибский кризис — политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года, вызванное размещением Вашингтоном ядерного оружия в Турции в 1961 году, а затем тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных сил СССР. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне, но разрешился благодаря усилиям сторон. После него началась «разрядка» международной напряженности.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности в 1987 году подписали президент США Рональд Рейган и президент СССР Михаил Горбачев. В советских СМИ договор называли «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К лету 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет. Окончательно инспекторы ДРСМД завершили свою работу в 2001 году.

Эксперты опасаются, что в случае расторжения ДРСМД могут возникнуть проблемы с перезаключением Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), благодаря которому ядерные державы уменьшают количество своих ядерных боеголовок. Его действие истекает в 2021 году.