Ядерные бомбардировщики США над Украиной: подготовка к апокалипсису

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал полёты американских стратегических бомбардировщиков над Украиной.«И ещё о полётах американских ядерных бомбардировщиков к Крыму через Украину.Подобные полёты обычно выполняются с простой целью: вскрыть систему противовоздушной и противоракетной обороны противника. Т.е. вот когда что-то такое подлетает, включаются разные там радары, цель берут на разные там прицелы. Ну и самолёт фиксирует, что и где включилось, на что навелось и где это что-то стоит.Чтобы, если таки начнётся, оперативненько поразить это что-то теми же крылатыми ракетами и обеспечить для стратегических ядерных вооружений зелёную дорожку.Ещё раз. Вся эта деятельность имеет целью подготовку к ядерному нападению. Именно нападению — в оборонительном плане она бессмысленна.Это не значит, конечно, что американцы собираются окунуть мир в термоядерный ад прямо сейчас. Такие штуки ведут в том числе и в среднесрочной перспективе: на случай, если лет через 5, скажем, понадобится. Или 10.Но важен факт: в принципе они готовятся. Причём готовятся именно наступать и наносить обезглавливающий удар. Который по определению должен быть как можно более внезапным.То есть вот просыпаетесь это вы ночью от воя сирен, и понимаете, что, скорее всего, жить вам осталось минут 40. Если живете у границы — меньше.И вот тут бы украинским властям бы сказать: эй, парни, а зачем нам-то оно надо? Чем бы там у вас с Россией не закончилось, мы-то точно огребём по самые помидоры. Да и возвращать Крым, превращённый вами в радиоактивную пустыню, нам будет как-то уже не очень радостно — что с ним делать-то?Но в Украине этого не делают. Там рады стараться и готовы помочь большим Белым Людям в уничтожении как минимум части своей страны, если им этого захочется.Впрочем, чему удивляться? Остальную часть страны по воле этих самых людей они уничтожают не менее активно и без всяких ядерных бомбёжек…»