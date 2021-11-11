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Ядерного удара не будет? Источник рассказал о задачах Ту-22М3 и Ту-160М2 на границе с Белоруссией
11 ноября 2021, 16:55 • 144 • Политика
Ту-22М3 и Ту-160М2, выполняющие патрульные и учебно-боевые задачи в воздушном пространстве Белоруссии, на данный момент не несут ядерный боезаряд. "Это не требуется боевой задачей", - пояснил источник в Генштабе России.
Бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160М2, выполняющие полёты на границе Белоруссии, не несут на себе ядерные заряды. Об этом заявил высокопоставленный источник в Генштабе России.
Речь идёт о сверхзвуковых стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах, которые участвуют в военных учениях на белорусском авиационном полигоне "Ружанский". Их появление на границе с Белоруссией на фоне кризиса с мигрантами вызвало беспокойство Запада.
- приводит слова источника в Генштабе России Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Добавляется, что в данный момент наличие ядерных боезарядов не требуется боевой задачей.
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой задействовать стратегическую авиацию для дежурства на границах Союзного государства.
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