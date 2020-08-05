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Главная / Политика

Ядерное оружие только для России и США: Китай предпочёл уклониться от переговоров

05 августа 2020, 15:25  •  62 • Политика
Посол КНР заявил, что ведущую роль в ядерном разоружении должны играть США и Россия. В то же время Китай и дальше будет уклоняться от подобных переговоров о совместных соглашениях.
Посол КНР в США Цуй Тянькай заявил, что Китай не будет участвовать в переговорах о ядерном разоружении. Китайский дипломат настаивает, что крупнейшие ядерные арсеналы в мире у США и России. Таким образом, они играют ведущую роль в международном ядерном разоружении. В то же время у Китая, как добавил Цуй Тянькай, ядерного оружия очень мало.
Комментарий посол дал в ходе ежегодного форума по безопасности, организованного Аспенским институтом, отвечая на вопрос об интересе Китая в заключении дополнительных соглашений для контроля вооружений с участием России и США.
В целом китайский дипломат выразил уверенность, что соглашения о разоружении очень важны.
"Мы надеемся, что эти договорённости могут быть продлены, - ответил он. - Я надеюсь, что у нас есть основания для оптимизма, но я не знаю".
Китай надеется, что Россия и США продлят соглашения, обеспечив тем самым стратегическую стабильность. Тут стоит добавить, что США уклоняются от продления целого ряда достигнутых ранее договорённостей, ссылаясь на личные коммерческие интересы. Так, например, был расторгнут договор о ракетах средней и меньшей дальности.
В то же время после мощнейшего взрыва в Бейруте мы можем констатировать: в мире и так слишком много рисков, связанных даже не с вооружением, однако и в этой ситуации США не хотят думать о мировой безопасности.

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