Ядерное оружие может стать спасением для Ирана • 65 • Аналитика

Последние события на Ближнем Востоке, включая устранение генерала Касема Сулеймани, вновь обратили внимание всего мира на ядерную программу Ирана. Хотя пока Иран использует атом в мирных целях, при должных усилиях за несколько лет страна может обзавестись собственным ядерным оружием.



Не так давно в журнале Foreign Policy вышла публикация со ссылкой на мнение эксперта Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт. Утверждается, что при нынешнем уровне развития технологий на создание собственного ядерного оружия у иранцев может уйти максимум год. Потребуется обогатить до оружейного уровня те запасы урана, которыми сегодня обладает исламская республика.







Что касается технологических возможностей, то Иран старался развивать их на протяжении многих десятилетий. Ведь его ядерная программа своими корнями уходит еще в шахский период. Шах Реза Пехлеви мечтал о том, чтобы сделать Иран энергетически самодостаточным – строить собственные атомные электростанции. Затем ядерная программа приобрела и военное наполнение, ставшее особенно актуальным после Исламской революции, хотя официально власти страны не анонсировали курс на разработку ядерного оружия.



Для современного Ирана ядерное оружие может стать средством надежной защиты от агрессии со стороны своих основных противников – США и Израиля. Кроме того, ядерное оружие дало бы Ирану однозначный перевес и над региональными конкурентами – Саудовской Аравией и Турцией. Пример КНДР свидетельствует, что Запад неохотно связывается даже с теми странами, на которые есть подозрения о существовании у них ядерного оружия.



Однако сам факт наличия у Ирана ядерной программы очень сильно пугает и раздражает США и Израиль. Регулярные отстрелы иранских физиков, причастных, по мнению американских и израильских спецслужб, к ядерной программе – лишь самое невинное «превентивное средство» Запада в борьбе против ядерной программы исламской республики. Если в США или Израиле получат информацию о иранских объектах, на которых находятся компоненты для создания ядерного оружия, то с большой долей вероятности по этим объектам просто будут нанесены ракетные удары.





В чем причины такой боязни появления у Ирана ядерного оружия? Во-первых, Иран – едва ли не единственная «неуправляемая» страна на Ближнем Востоке. Иранское государство – это многомиллионное население, мощная религиозно-политическая идеология, амбиции на лидерство если не во всем исламском мире, то в его шиитской части точно. Ядерное оружие позволит Ирану превратиться в региональную и даже мировую державу, не опасающуюся угроз со стороны США.



Во-вторых, на Западе обеспокоены теми возможностями, которые откроются перед Ираном в случае появления у него ядерного оружия. Так, Иран сможет нанести удары по Израилю, в первую очередь – по его военной инфраструктуре. Учитывая, что Израиль, скорее всего, также уже имеет собственное ядерное оружие, хотя власти страны и отрицают этот факт, столкновение Ирана и Израиля может привести к самым непредсказуемым последствиям, особенно если у исламской республики тоже будут свои ядерные боеголовки.





В то же время, иранское руководство отрицает, что страна занимается разработкой ядерного оружия. Аятолла Али Хаменеи в одном из выступлений осенью 2019 года заявил, что ядерное оружие противоречит исламу, так как может уничтожить человечество, а президент Хасан Роухани в сентябре 2019 года подчеркнул, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия и может разрешить наблюдение за своими атомными объектами. Шестью годами ранее аятолла Али Хаменеи даже издал фетву о запрете ядерного оружия.



Ядерная наука полезна, но поскольку она не связана с любовью к человечеству, привела к ядерным катастрофам. Наука, если она не сочетается с честным интеллектуальным подходом, станет опасной,

- выразил как то аятолла Хаменеи свое отношение к ядерному оружию.



В отличие от обладающего ядерным оружием Пакистана или от не скрывающих своего интереса к нему Саудовской Аравии и Турции, Иран официально отказывается от идеи его создания. Но провокационные действия США и их союзников могут, в конечном итоге, повлиять на пока еще относительно миролюбивую позицию великого аятоллы и политического руководства исламской республики. Тем более, что политические заявления – это одно, а реальная политика – совсем другое. И для современного Ирана ядерное оружие вполне может стать важнейшей гарантией незыблемости существующего теократического режима. Последние события на Ближнем Востоке, включая устранение генерала Касема Сулеймани, вновь обратили внимание всего мира на ядерную программу Ирана. Хотя пока Иран использует атом в мирных целях, при должных усилиях за несколько лет страна может обзавестись собственным ядерным оружием.Не так давно в журнале Foreign Policy вышла публикация со ссылкой на мнение эксперта Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт. Утверждается, что при нынешнем уровне развития технологий на создание собственного ядерного оружия у иранцев может уйти максимум год. Потребуется обогатить до оружейного уровня те запасы урана, которыми сегодня обладает исламская республика.Что касается технологических возможностей, то Иран старался развивать их на протяжении многих десятилетий. Ведь его ядерная программа своими корнями уходит еще в шахский период. Шах Реза Пехлеви мечтал о том, чтобы сделать Иран энергетически самодостаточным – строить собственные атомные электростанции. Затем ядерная программа приобрела и военное наполнение, ставшее особенно актуальным после Исламской революции, хотя официально власти страны не анонсировали курс на разработку ядерного оружия.Для современного Ирана ядерное оружие может стать средством надежной защиты от агрессии со стороны своих основных противников – США и Израиля. Кроме того, ядерное оружие дало бы Ирану однозначный перевес и над региональными конкурентами – Саудовской Аравией и Турцией. Пример КНДР свидетельствует, что Запад неохотно связывается даже с теми странами, на которые есть подозрения о существовании у них ядерного оружия.Однако сам факт наличия у Ирана ядерной программы очень сильно пугает и раздражает США и Израиль. Регулярные отстрелы иранских физиков, причастных, по мнению американских и израильских спецслужб, к ядерной программе – лишь самое невинное «превентивное средство» Запада в борьбе против ядерной программы исламской республики. Если в США или Израиле получат информацию о иранских объектах, на которых находятся компоненты для создания ядерного оружия, то с большой долей вероятности по этим объектам просто будут нанесены ракетные удары.В чем причины такой боязни появления у Ирана ядерного оружия? Во-первых, Иран – едва ли не единственная «неуправляемая» страна на Ближнем Востоке. Иранское государство – это многомиллионное население, мощная религиозно-политическая идеология, амбиции на лидерство если не во всем исламском мире, то в его шиитской части точно. Ядерное оружие позволит Ирану превратиться в региональную и даже мировую державу, не опасающуюся угроз со стороны США.Во-вторых, на Западе обеспокоены теми возможностями, которые откроются перед Ираном в случае появления у него ядерного оружия. Так, Иран сможет нанести удары по Израилю, в первую очередь – по его военной инфраструктуре. Учитывая, что Израиль, скорее всего, также уже имеет собственное ядерное оружие, хотя власти страны и отрицают этот факт, столкновение Ирана и Израиля может привести к самым непредсказуемым последствиям, особенно если у исламской республики тоже будут свои ядерные боеголовки.В то же время, иранское руководство отрицает, что страна занимается разработкой ядерного оружия. Аятолла Али Хаменеи в одном из выступлений осенью 2019 года заявил, что ядерное оружие противоречит исламу, так как может уничтожить человечество, а президент Хасан Роухани в сентябре 2019 года подчеркнул, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия и может разрешить наблюдение за своими атомными объектами. Шестью годами ранее аятолла Али Хаменеи даже издал фетву о запрете ядерного оружия.- выразил как то аятолла Хаменеи свое отношение к ядерному оружию.В отличие от обладающего ядерным оружием Пакистана или от не скрывающих своего интереса к нему Саудовской Аравии и Турции, Иран официально отказывается от идеи его создания. Но провокационные действия США и их союзников могут, в конечном итоге, повлиять на пока еще относительно миролюбивую позицию великого аятоллы и политического руководства исламской республики. Тем более, что политические заявления – это одно, а реальная политика – совсем другое. И для современного Ирана ядерное оружие вполне может стать важнейшей гарантией незыблемости существующего теократического режима. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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