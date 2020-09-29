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Ядерная война в Карабахе? Эксперт не стал исключать предельной эскалации
29 сентября 2020, 21:00 • 44 • Политика
Эксперт Константин Иванов, рассуждая о возможности обострения в Карабахе - вплоть до ядерной войны, не стал исключать предельной эскалации. Он, однако, заметил, что шансы очень малы, поскольку ни у Еревана, ни у Баку нет доступа к "оружию судного дня": "Но утечки могут быть".
Ректор БГТУ "Военмех" Константин Иванов в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", оценил вероятность использования ядерного оружия в рамках карабахского конфликта.
Ранее в Минобороны Армении заявили о вынужденном применении вооружений широкого радиуса поражения против ВС Азербайджана. Свои действия там объяснили тем, что противник задействует тяжёлые огнемётные комплексы и артиллерийские установки, в том числе системы "Смерч".
На вопрос о том, может ли данное противостояние обернуться применением ещё более смертоносного оружия, Иванов ответил отрицательно.
Он заметил, что если речь о ядерном арсенале, то ни у Еревана, ни у Баку нет доступа к нему, так как они не являются членами так называемого "ядерного клуба".
Тем не менее полностью исключать такой вероятности нельзя, считает эксперт, поскольку есть и нелегальные пути получения "оружия судного дня", передаёт Nation News.
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