Ядерная война по ошибке? Ветеран РВСН объяснил, кто может нажать на "кнопку"

Ветеран РВСН, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал, возможна ли ядерная война по ошибке, мол, если случайно нажать на "кнопку" того самого чемоданчика.

Сам вопрос становится всё более актуальным в свете истечения договора СНВ-3. Напомним, что после окончания договора между Россией и США о контроле за ракетами средней и меньшей дальности ядерное оружие окажется за пределами правового пространства, что повысит риск его применения.

Но, подчеркнул Чмутин, войны "по ошибке" произойти не может. Случайно запустить мощнейшее оружие не получится. Провал ждёт и хакеров, которые посягнут взломать секретный код-шифр.

Всё дело в том, что для запуска ядерного оружия используется многоуровневая система. Финальное решение о применении смертоносных ракет принимает президент России. Он доводит свой приказ до главкома РВСН, а тот - до подчинённых по автоматизированной системе боевого управления или через другие дублирующие системы.

Возможность пуска ракеты одним военнослужащим, находящимся на дежурстве, исключена, подчеркнул ветеран РВСН.

"Система управления предполагает чёткое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап, на другой не перескочишь", - указал Чмутин и добавил, что ракеты - это "коллективное" оружие.

В конкретном вопросе всяческий фактор случайности исключён, заметил он.

"Главное, чтобы политики, имеющие доступ к «кнопке», никогда не забывали о своей огромной личной ответственности", - резюмировал он в интервью "МК".