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Ядерная угроза: в НАТО разболтали главную военную тайну

17 июля 2019, 13:09  •  44 • Война
Армия США хранит свои ядерные боеголовки на нескольких базах в странах Европы, говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО, первоначальная версия которого была опубликована по ошибке. Об этом пишет The Washington Post.
«Документ вызвал ажиотаж в европейских СМИ, подтвердив давным-давно известный «секрет»: американские ядерные боеголовки хранятся в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции», — говорится в статье.
Подготовленный еще в апреле к весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО документ был удален вскоре после публикации. В тексте, сообщает бельгийская газета De Morgen, говорилось о 150 ядерных боеголовках. Они хранятся на американских военных базах «Кляйне-Брогель» в Бельгии, «Бюхель» в ФРГ, «Авиано» и «Геди-Торре» в Италии, «Волкель» в Нидерландах и «Инджирлик» в Турции.
Спустя несколько месяцев в сети была опубликована отредактированная версия доклада — там уже отсутствуют упоминания о местах размещения ядерного оружия США.
В статье WP говорится, что автор доклада — канадский сенатор Джозеф Дэй — объяснил появление в тексте этой информации. По его словам, все данные «находятся в открытом доступе», но в документе ссылок на источники не приводилось.
Анонимный источник в НАТО, в свою очередь, заявил изданию, что опубликованный документ «не связан с Североатлантическим альянсом напрямую» и является неофициальным.
В середине мая директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе. По его словам, Вашингтон размещает на территории Старого Света установки. Дипломат добавил, что европейские страны таким образом подвергают себя опасности, приближаются к ядерной катастрофе и «полному самоуничтожению».
Как сообщает НСН, ранее делегация российских дипломатов на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия, заявила, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — подчеркнул Владимир Ермаков.
В апреле журнал Bulletin of the Atomic Scientists сообщил, что в арсенале США имеется около 4 тыс. ядерных боеголовок.
Американские военные имеют 1,7 тыс. боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах, при этом 2 тыс. боеголовок находятся в резерве на случай необходимости. Кроме того, около 300 ядерных авиабомб хранятся на американских базах и 150 бомб на базе в Европе.
Кроме того, у министерства энергетики США есть еще более 2,3 тыс. единиц ядерного оружия, которое считается списанным. Их должны утилизировать до 2030 года.
В сообщении издания значится также, что примерно 2 тыс. боеголовок есть на складах Пентагона на случай «геополитических рисков», передает ФАН.
В середине марта председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на заседании в сенате США заявил, что Вашингтону не стоит отказываться от возможности первым нанести ядерный удар.
«Мне кажется, что наша текущая оборонная политика осложняет противнику процесс принятия решения. Я бы не рекомендовал принимать решение, которое облегчит ему этот процесс»,
— ответил генерал в ответ на вопрос, стоит ли запретить Вашингтону первым применять ядерное оружие.
Данфорд добавил, что «может вообразить» несколько вероятных сценариев, при которых конгресс не захочет, чтобы у президента США не было возможности нажать на красную кнопку. «Подробности я готов изложить лишь на закрытом заседании», — подчеркнул генерал.
Кроме того, Данфорд заявил, что кибероружие не способно в полной мере заменить ядерное оружие. «Мы должны сохранять безопасный, но эффективный потенциал ядерного сдерживания», — добавил он. По словам американского генерала, он работал при нескольких президентах США и неоднократно обсуждал вопрос ядерного сдерживания.
«Каждый раз в ходе дискуссий мы приходили к выводу, что наиболее эффективный способ предотвратить ядерную войну — это ядерная триада из межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков», — подытожил военный.
Россия же не будет наносить превентивный ядерный удар — об этом заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. Оборонная доктрина РФ предусматривает лишь ответный удар в случае нападения и угрозы существованию государства.

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