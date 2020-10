Ядерная смета: как США намерены заменить арсенал баллистических ракет Minuteman III • 130 • В мире Пентагон увеличил смету расходов на замену сухопутных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III почти на $10 млрд — до $95,8 млрд. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление официальных лиц. Данный комплекс стоит на вооружении уже более полувека, и в настоящее время американская корпорация Northrop Grumman создаёт стратегическое оружие следующего поколения. Однако монтаж новых МБР взамен Minuteman III в шахтных пусковых установках намечен только на 2029 год. Как полагают эксперты, США пытаются нивелировать технологическое отставание от российских РВСН, которые к середине 2020-х годов планируется полностью перевести на современные образцы вооружений. Обслуживание американской МБР LGM-30G Minuteman III © U.S. Department of Defense Минобороны США увеличило смету расходов на замену межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования LGM-30G Minuteman III до $95,8 млрд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление официальных лиц. Ранее сумма прогнозируемых затрат составляла $85 млрд. Полная замена арсенала Minuteman III входит в программу модернизации ядерной триады Соединённых Штатов, общая стоимость которой — более $1,2 трлн. Демонтаж Minuteman III и установку межконтинентальных баллистических ракет нового поколения планируется начать в 2029 году. Одновременно Пентагон рассчитывает усовершенствовать 450 шахтных пусковых комплексов. Как сообщил ранее глава Командования глобальных ударных сил ВВС США Тимоти Рэй, основная цель — продолжить в полной мере обеспечивать безопасность, надёжность и эффективность американских систем. Создание новой МБР американские военные поручили корпорации Northrop Grumman, в состав которой недавно вошёл производитель твердотопливных ракетных двигателей Orbital ATK (сейчас — Northrop Grumman Innovation Systems). В сентябре 2020 года компания объявила о заключении контракта с Пентагоном на $13,3 млрд. Основная масса работ будет проводиться на объектах корпорации в городах Рой и Промонтори (штат Юта). Помимо Northrop Grumman, к разработке привлечены более десяти крупных предприятий: Lockheed Martin, Textron Systems, Honeywell, Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Clark Construction, Collins Aerospace, General Dynamics, HDT Global, Kratos Defense и L3 Harris. Перспективная американская МБР войдёт в арсенал Военно-воздушных сил Соединённых Штатов. О её характеристиках пока практически ничего не известно. «Непреодолимый вызов для любого противника, кроме России» Как полагают опрошенные RT эксперты, обновление сметы на замену Minuteman III связано не только с общей тенденцией увеличения американского военного бюджета, но и попытками США нивелировать технологическое отставание от России по наземному компоненту ядерной триады. «Здесь во многом идёт активизация лоббистских группировок. К тому же Соединённые Штаты хотят ответить на модернизацию российских стратегических сил попыткой создать более совершенное оружие», — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По информации Минобороны РФ, к середине 2020-х годов во всех соединениях РВСН ракетные комплексы производства СССР будут заменены новейшими российскими. То есть доля современных МБР достигнет 100%. На сегодняшний день в арсенал стратегических сил РФ ещё входят советские комплексы «Воевода», «Стилет» и «Тополь». Интенсивное обновление происходит за счёт поставок твердотопливных баллистических ракет «Ярс» и «Тополь-М», а в ближайшие годы на вооружение будет принята тяжёлая жидкостная МБР «Сармат». При этом американская Minuteman III стоит на вооружении уже больше полвека. Из информации Пентагона следует, что шахтные пусковые установки этих МБР развёрнуты на авиабазах Уоррен (штат Вайоминг), Мальмстрём (Монтана) и Майнот (Северная Дакота). В общей сложности в арсенале США около 400 данных ракет. Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III

© U.S. Department of Defense Minuteman III представляет собой трёхступенчатую твердотопливную МБР дальностью свыше 6 тыс. миль (более 9,6 тыс. км). Ракета была разработана корпорацией Boeing. Предполагалось, что стратегический комплекс будет находиться на боевом дежурстве десять лет, но срок его эксплуатации постоянно продлевался. Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, Minuteman III регулярно модернизировалась посредством замены топливной смеси и установки новых боевых частей. Тем не менее усовершенствовать ракету до уровня новых российских МБР американцам всё же не удалось. «Сейчас Штаты работают над новой ракетой наземного базирования, получившей название GBSD (Ground Based Strategic Deterrent — система оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания. — RT). Она будет идентична по размерам Minuteman III, но превзойдёт её по точности и дальности. Правда, если говорить про российский «Сармат», то американская МБР нового поколения ему явно не конкурент», — подчеркнул Кнутов. Как отмечают эксперты, за океаном неоднократно вставал вопрос о ликвидации арсенала МБР в силу дороговизны его модернизации и эксплуатации. Так, в 2016 году в газете The New York Times была опубликована статья экс-министра обороны США Уильяма Перри, в которой он выразил мнение, что наземный компонент американской ядерной триады имел ключевое значение во время холодной войны, однако сейчас утратил актуальность. По мнению бывшего шефа Пентагона, запланированные расходы на модернизацию ядерной триады в перспективе могут привести к недостаточному финансированию обычных вооружённых сил, что не позволит поддерживать их конкурентоспособность. Кроме того, он считает, что это лишит США возможности выделять достаточные деньги на создание средств борьбы с терроризмом и кибератаками. С точки зрения Перри, руководство страны должно принять решение о ликвидации МБР наземного базирования. По его словам, сохранение арсенала Minuteman III лишь создаёт риск начала ядерной войны из-за ошибки человека или техники. Экс-министр обороны уверен, что ВС США вполне могут обойтись баллистическими ракетами подводных лодок и бомбардировщиками. Однако аргументы Перри и его сторонников были отвергнуты Пентагоном. В 2018 году Минобороны Соединённых Штатов опубликовало «Обзор ядерной политики» — доктрину, определяющую долгосрочную стратегию в области ядерных вооружений, в которой была зафиксирована приверженность сохранению наземной компоненты триады и нацеленность на замену старых МБР шахтного базирования новыми. По мнению американского военного руководства, наземные межконтинентальные баллистические ракеты не потеряли своего значения как инструмент обеспечения национальной безопасности страны. В то же время в Пентагоне признают, что шахтные пусковые установки гипотетически могут быть уничтожены российскими средствами поражения. «Межконтинентальные баллистические ракеты обладают высокой выживаемостью в случае любой атаки, за исключением крупномасштабного ядерного удара. Для уничтожения американских наземных межконтинентальных баллистических ракет противнику необходимо будет нанести тщательно скоординированный удар с использованием сотен точных боеголовок большой мощности. На сегодня это непреодолимый вызов для любого потенциального противника, кроме России», — говорится в «Обзоре ядерной политики» США. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

