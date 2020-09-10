«Ядерная ракета сдерживания»: какими преимуществами обладает российский стратегический комплекс «Ярс»

Иркутское соединение РВСН полностью перевооружено на комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Система представляет собой усовершенствованный вариант комплекса «Тополь-М». Как ожидают военные, поставки «Ярсов» в войска должны усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем ПРО. К преимуществам этих стратегических комплексов эксперты относят мобильность, надёжность и точность.

На подвижные комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-24 полностью перевооружена 29-я гвардейская дивизия РВСН (Иркутская область). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Как следует из информации военного ведомства, ранее соединение эксплуатировало систему «Тополь» со стратегическом боеприпасом РС-12М.

«Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН — Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на мобильный ракетный комплекс «Ярс», — говорится на сайте Минобороны России.

Данная система представляет собой усовершенствованный вариант комплекса «Тополь-М», который был принят на вооружение РФ в 1997 году. Создание обоих изделий осуществлялось специалистами Московского института теплотехники (МИТ) с участием прославленного отечественного учёного, академика РАН Юрия Соломонова. С 1997 года он занимает должность генерального конструктора МИТ.

Усилить боевые возможности

Как рассказал в конце 2019 года в интервью телеканалу «Звезда» командующий РВСН Сергей Каракаев, название комплекса «Ярс» расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания». Российские войска эксплуатируют новые МБР в шахтном и мобильном вариантах.

«У разных типов базирования МБР свои преимущества. Например, шахты, безусловно, лучше защищены от попадания крылатыми ракетами или другими средствами воздушного нападения. Ракета расположена на значительной глубине и защищена железобетонными колпаками», — пояснил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Выезда «Ярса» из ангара для хранения

© Министерство обороны РФ

В Минобороны РФ считают, что поставки «Ярсов» должны усилить «боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны».

РС-24 предназначена для поражения стратегических целей на дальности до 11 тыс. км. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Полёт МБР обеспечивается несколькими ступенями твердотопливных двигателей.

Более точную информацию о характеристиках ракеты Минобороны РФ не раскрывает. Но в ряде источников можно найти данные о том, что мощность боевой части РС-24 составляет порядка 150 килотонн. Длина МБР оценивается в 21,9 м, масса — в 46,5 т, круговое вероятное отклонение от цели (погрешность при попадании) — в 150 м.

Эксперты отмечают, что твердотопливная РС-24 заметно легче жидкостных МБР, которые располагаются в стационарных пусковых установках, из-за необходимости её транспортировки. Детище МИТ отличается от аналогов меньшим объёмом полезной нагрузки, но поражающей мощи ракеты вполне достаточно для выполнения боевой задачи.

«Мощность частей РС-24 может быть разная и варьируется от 50 до 500 килотонн. Этого хватит для нанесения непоправимого ущерба противнику. При этом «Ярс» очень мобилен и разведывательным средствам неприятеля трудно отследить его перемещение, особенно в лесистой местности», — отметил Подберёзкин.

Сборка РС-24 осуществляется на Воткинском машиностроительном заводе (Удмуртия), изготовление помехоустойчивых автоматических систем управления — на НПО «Импульс» (Санкт-Петербург), производство оборудования для гидравлических систем пусковых установок — на Подольском электромеханическом заводе.

Волгоградское Центральное конструкторское бюро «Титан» выпускает машины инженерного обеспечения и маскировки 15М69. Данная техника проводит подготовку позиционного района к размещению пусковых установок стратегического комплекса на маршрутах боевого дежурства.

Единственный импортный элемент в составе «Ярса» — это шасси с колёсной формулой 16×16, которое производит Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Однако в качестве альтернативы белорусской продукции российские инженеры разрабатывают более технологичное изделие «Платформа-О».

Соответствует самым передовым требованиям

В прошлогодней беседе с журналистом Андреем Углановым Юрий Соломонов охарактеризовал своё детище как «самое современное российское вооружение». По оценке генерального конструктора МИТ, «Ярс» отвечает «самым жёстким, самым передовым требованиям, которые предъявляются к оружию такого класса».

В интервью «Звезде» в декабре 2019 года Соломонов заявил, что благодаря вводу в строй «Ярса» российской армии удалось вырваться вперёд по наземным вооружениям стратегического назначения.

«В США последняя модернизация проходила 10—15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960 года... У них в своё время были попытки создать подвижный грунтовый ракетный комплекс, была ракета маленького веса подвижного базирования Midgetman в 1980-е годы... Но у них это дело сопряжено с огромными финансовыми затратами. И они на это не идут», — сказал Соломонов.

Основным преимуществом «Ярса» учёный назвал непродолжительный активный участок полёта, который обеспечивает высокую живучесть МБР. Также к достоинствам комплекса генеральный конструктор МИТ отнёс новые двигательные установки и боевое оснащение, которое «обладает существенно более высокими характеристиками».

Комплекс «Ярс» с маскировочным покрытием

© Министерство обороны РФ

Кроме того, «Ярс» выделяется повышенной автономностью, которая позволяет наращивать продолжительность боевого выхода экипажей «Ярсов». По официальным данным, этот период может достигать 40 суток. Для такого «путешествия» комплекс оборудован мощной дизель-электростанцией, кухней и спальными помещениями по типу купе.

Во время движения в кабине постоянно находятся механик-водитель, связист и командир. Для отражения атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) экипаж может применить пулемёт. Однако, как указывают эксперты, пусковая установка РС-24 в целом надёжно прикрыта «свитой», состоящей из современной военной техники.

Так, за обеспечение минной безопасности маршрутов боевого патрулирования отвечает машина дистанционного разминирования «Листва». Её уникальная аппаратура способна нейтрализовать взрывные устройства с металлическими элементами, инженерные боеприпасы и самодельные бомбы с электронными компонентами на расстоянии до 70 м.

Функцию обнаружения и ликвидации ДРГ выполняет противодиверсионная машина «Тайфун-М», сконструированная на шасси БТР-82. Данный комплекс оснащён БПЛА разведки и наблюдения «Элерон-3СВ», дистанционно управляемой турельной установкой 6С21, радиолокатором, тепловизором, комплектом спутниковой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам.

«Элемент ядерной триады»

Как полагают эксперты, в процессе создания «Ярса» конструкторы МИТ смогли значительно усовершенствовать характеристики предшественника — «Тополь-М». В частности, московские специалисты повысили надёжность комплекса, уровень защищённости и точность ракеты. Высокой оценки аналитики удостоили также шасси, которое поставляет МЗКТ.

«Ярс» — это органичное продолжение нашей легендарной межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Разница в том, что почти все основные её элементы удалось заметно улучшить», — сказал Подберёзкин.

Аналогичной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В комментарии RT эксперт отметил, что «Ярс» унифицирован с семейством «Тополь» и это позволило сократить издержки на производство и эксплуатацию новейших комплексов.

Коротченко считает, что в силу своих высоких характеристик детище МИТ заслужило статус нового поколения российских МБР. По мнению аналитика, полки, вооружённые «Ярсами», вносят существенный вклад в обеспечение ударного потенциала РВСН.