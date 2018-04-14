Ядерная оттепель: сможет ли Ким Чен Ын добиться от Дональда Трампа ослабления санкций

Пхеньяну не стоит ожидать ослабления санкций только потому, что президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил будущий глава Госдепартамента Майк Помпео. По его мнению, Вашингтон не должен повторять ошибку предыдущих переговоров по ядерной программе Северной Кореи, когда американская сторона якобы слишком поспешно пошла на уступки. Впрочем, эксперты считают, что в тот раз именно действия США вынудили Пхеньян прекратить диалог. Какие гарантии Ким Чен Ын надеется получить от Трампа и на какие уступки готов пойти — в материале RT.

Выступая на слушаниях в сенате США, кандидат на пост главы Госдепа Майкл Помпео предупредил, что Пхеньян не должен рассчитывать на ослабление санкционного режима из-за готовящихся переговоров Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По мнению Помпео, Вашингтон однажды уже совершил ошибку, слишком рано ослабив санкции по итогам шестисторонних переговоров.

«Президент и администрация не намерены поступать так на этот раз», — подчеркнул Помпео.

Впрочем, по мнению экспертов, вина за срыв шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе лежит именно на Вашингтоне.

Напомним, в 1994 году США и КНДР удалось подписать рамочное соглашение, по условиям которого Пхеньян пообещал не создавать мощности для производства ядерного оружия, а также вывезти из страны обогащённый уран. Со своей стороны, США должны были наладить поставки топлива в Северную Корею, а также помочь в строительстве ядерных реакторов для получения электроэнергии. Однако, после того как в 2001 году в Белый дом вошёл Джордж Буш, Северная Корея оказалась в американском списке государств-изгоев и о продолжении сотрудничества уже не могло быть и речи.

Итогом давления со стороны американских властей на руководство КНДР стал выход Пхеньяна из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году. В том же году при участии Китая, России, Южной Кореи, Японии, США и КНДР начались шестисторонние переговоры по северокорейской ядерной программе. Сторонам удалось принять совместное заявление о принципах денуклеаризации в сентябре 2015 года. Вашингтон и Пхеньян выразили намерение уважать права друг друга на суверенитет, а также стремиться к нормализации отношений. Однако американское руководство почти сразу разрушило хрупкий баланс, заморозив счета нескольких северокорейских компаний по обвинению в отмывании доходов. В ответ Пхеньян вышел из переговорного процесса.

Приз по-американски

Сегодня будущий глава Госдепа называет ослабление санкций неким призом для Пхеньяна. Однако, прежде чем Штаты выдадут его, американское руководство должно убедиться в прочности достигнутых договорённостей, считает Помпео. В Белом доме убеждены, что главным итогом предстоящих переговоров должен стать отказ Пхеньяна от ядерной программы. И Вашингтон по-прежнему не считает применение оружия против северокорейского режима нереалистичным сценарием. При этом Майкл Помпео добавил, что «никогда не выступал за смену режима» в Северной Корее.

Майкл Помпео

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© Ting Shen

Именно невмешательство США во внутренние дела Северной Кореи называл в качестве одного из условий отказа от ядерного вооружения лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на дипломатические источники 13 апреля сообщила газета Tokyo Shimbun. По сведениям издания, вопрос обсуждался во время недавнего визита северокорейского лидера в Китай. Если же Вашингтон поведёт себя честно, то Пхеньян может разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации.

За годы продолжительного кризиса в межкорейских отношениях оттепель наметилась лишь после того, как президентом Южной Кореи стал Мун Чже Ин — политик победил на выборах в мае прошлого года. По мнению экспертов, предшественница Мун Чже Ина Пак Кын Хе довела отношения между Пхеньяном и Сеулом до чрезвычайно низкого уровня. Ещё во время предвыборной кампании Мун Чже Ин много говорил о необходимости наладить отношения с северокорейской стороной. Он намеревался прибегнуть к тактике «солнечного тепла», успешно опробованной другим южнокорейским лидером — Ким Дэ Чжуном. Суть этой политики заключается в наращивании дружественных контактов между двумя Кореями, а также оказание южанами поддержки северокорейской стороне.

Поводом к налаживанию отношений стала зимняя Олимпиада, проведённая в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. Помимо спортивной сборной КНДР, в Южную Корею прибыла в феврале делегация высокопоставленных северокорейских чиновников во главе с младшей сестрой Ким Чен Ына Ким Ё Чжон и председателем парламента КНДР Ким Ён Намом. Делегаты провели переговоры с руководством Южной Кореи, а также передали от Ким Чен Ына предложение Мун Чже Ину о личной встрече. По информации агентства «Синьхуа», встреча двух лидеров намечена на 27 апреля, переговоры пройдут в деревне Пханмунджом на границе двух Корей. Также в конце месяца состоится межкорейский саммит.

«Дух взаимного доверия»

Вашингтон поначалу не приветствовал начавшийся между Севером и Югом мирный процесс. Напротив, в ответ на стартовавшие на Корейском полуострове переговоры США объявили о переброске на авиабазу Гуам шести стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Эти машины уже применялись американцами против корейцев во время Корейской войны 1950—1953 годов.

Параллельно Вашингтон созвал отдельные переговоры в Ванкувере, куда были приглашены только те страны, которые уже выступали в составе единой коалиции против северян в 50-е годы. По мнению экспертов, эти действия, а также введение новых санкций против КНДР были призваны сорвать процесс межкорейского урегулирования. Сеул и Пхеньян не отреагировали на усилия американской стороны. Северокорейские власти пошли на большую уступку по отношению к южанам, согласившись вести переговоры, невзирая на продолжающиеся в регионе совместные учения южнокорейской и американской армий.

Очередной пакет санкций США ввели против Северной Кореи 7 марта 2017 года. Поводом для этого стала гибель Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера: он был отравлен в малайзийском аэропорту. Вашингтон, не дожидаясь итогов официального расследования, обвинил в убийстве власти КНДР. Новые санкции были введены против Пхеньяна буквально через несколько дней после того, как начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён заявил о готовности Пхеньяна вступить в диалог с американским руководством и приостановить ракетно-ядерные испытания.

Запуск баллистической ракеты КНДР

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© kcnawatch. co

Вашингтон смягчил свою риторику лишь тогда, когда убедился, что его агрессивные выпады против КНДР не находят поддержки у подавляющего большинства стран и не способны деморализовать корейское руководство, считают эксперты.

9 марта глава Белого дома Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном, об этом сообщил журналистам советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён, побывавший с визитами в Пхеньяне и Вашингтоне. 21 марта южнокорейский лидер Мун Чже Ин сообщил о планах по проведению трёхсторонних переговоров при участии обеих Корей и США.

«Проведение переговоров глав Северной Кореи и США после саммита лидеров Севера и Юга само по себе станет историческим событием», — подчеркнул Мун Чже Ин.

Предположительно, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в мае или в первых числах июня.

«Будем надеяться, это будут отношения, очень сильно отличающиеся от тех, которые существовали на протяжении многих лет», — заявил американский президент, комментируя эти планы.

Выступая перед группой губернаторов и конгрессменов 12 апреля, Трамп сообщил, что рассчитывает провести переговоры с главой Северной Кореи «в духе взаимного доверия».

Временная передышка

По мнению старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, за миролюбивыми словами Трампа не стоит стремление к нормализации отношений с КНДР. Большие надежды не следует связывать и с предстоящим межкорейским саммитом, полагает эксперт.

«Это важное тактическое потепление, но совершенно необязательно, что эти переговоры перерастут в стратегию, — отметил он в интервью RT. — США не изменили свой подход к Северной Корее, требуя от Пхеньяна больших уступок, только после которых американская сторона обещает подумать о взаимных жестах. Северная Корея настолько демонизирована в американском обществе, что сами переговоры с ней выглядят огромной уступкой и «сделкой с дьяволом». Поэтому Трамп будет согласен только на капитуляцию Пхеньяна. И эта линия будет лишь усиливаться, если судить по тому, как формирует Трамп свою команду».

Ранее Дональд Трамп совершил ряд кадровых перестановок, в частности на пост советника президента по вопросам национальной безопасности был назначен Джон Болтон, а на пост госсекретаря выдвинут руководитель ЦРУ Майкл Помпео.

Комментируя назначение на пост советника по нацбезопасности Болтона, экс-президент США Джимми Картер назвал этот шаг Трампа «одной из худших ошибок». 93-летний политик напомнил, что Болтон был активным сторонником войны с Ираном и Северной Кореей и именно он продумывал решение о вторжении в Ирак.

Что касается Майкла Помпео, то он в октябре 2017 года заявил, что предпочтёт промолчать, если северокорейский лидер неожиданно погибнет.

«Если Ким Чен Ын исчезнет, то, учитывая историю ЦРУ, я просто не стану говорить об этом», — заявил тогда Помпео.

Константин Асмолов считает, что антикорейские санкции будут ослаблены не по итогам переговоров, а в результате роста напряжённости в отношениях основного торгового партнёра КНДР, Китая, с американским руководством.

С большим оптимизмом грядущие переговоры оценил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. Как отметил эксперт в интервью RT, северокорейцы мало кому верят и имеют для этого все основания, но Ким Чен Ын может заявить о стремлении КНДР к денуклеаризации полуострова, имея в виду дальнюю перспективу.

По ряду вопросов северокорейцы могут пойти на компромисс. США в первую очередь хотят, чтобы ядерные заряды не долетели до их территории, чтобы они не попали в руки террористов и чтобы КНДР своё ЯО и его носители не совершенствовала. В принципе, Пхеньян может пойти на эти условия, считает Жебин.

В обмен северокорейцы могут потребовать, чтобы Трамп отменил те санкции, которые ввёл своими указами, — для этого не нужно согласие конгресса. Кроме того, Пхеньян хочет, чтобы американская сторона гарантировала, что не станет применять силу и вмешиваться во внутриполитические вопросы Северной Кореи, полагает Жебин.