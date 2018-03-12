Яд Её Величества: Действительно ли Скрипаля отравили "русские"

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Источники сообщают о том, осужденный за предательство экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в стабильно тяжелом состоянии. Запутанная история отравления сотрудника российских спецслужб, уличенного в сотрудничестве с британской разведкой, обрастает новыми подробностями

Люди, стоящие за отравлением Сергея Скрипаля в Лондоне, явно не рассчитываели на то, что он выживет. Иначе нельзя объяснить стремительный рост версий в стиле остросюжетных боевиков и спекуляций в СМИ.

"Убрать по-тихому" не удалось, так что скандал, разгоревшийся накануне президентских выборов в России и чемпионата мира по футболу решили использовать для дестабилизации международной обстановки и наращивания давления на Москву.

Стереотипы на службе Её Величества

Самый лучший способ направить общественное мнение в нужное русло – это использовать уже устоявшиеся в массовом сознании стереотипы. Так, британские СМИ уже вовсю трубят о некой женщине, попавшей в камеры видеонаблюдения за 20 минут до того, как Скрипаль и его дочь были обнаружены отравленными:

Полиция искала БЛОНДИНКУ с красной сумочкой, которая попала в объектив камер видеонаблюдения за 20 минут до того, как бывший российских шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными."

При этом больше никаких подробностей не сообщается.

Читайте также 12:59 - 07 Марта Захарова - об отравлении Скрипаля: Будет как с Березовским - устроят шумиху, а итоги засекретят В МИДе прокомментировали отравление бывшего сотрудника ГРУ, шпионившего на Лондон.

Почему именно эту блондинку искала полиция, есть ли косвенные указания на то, что женщина могла быть причастна к отравлению – не ясно. Но процесс уже запущен, и люди начинают вспоминать аналогичные образы "русских шпионок", которые до этого всплывали в СМИ. И тут же появляется материал, напоминающий о том, что задержанного за предательство Скрипаля в 2010 году обменяли на знаменитую Анну Чапман. Образ опасной и роковой русской шпионки окончательно зафиксирован, и ни у кого уже не остается сомнений, что отравление Скрипаля и его дочери – дело рук именно Кремля.

В качестве тяжелой артиллерии выступает бывший командующий подразделением химической защиты британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. Устами отставного военного вбрасывается еще одно слово, которое "на слуху" у западного обывателя - зарин:

Все обстоятельства указывают на то, что это зарин. Он очень токсичен, и заявленные симптомы совпадает с эффектами от его применения."

В использовании зарина неоднократно обвиняли Башара Асада, а до этого – Саддама Хусейна. Обыватель помнит, что зарин используют "плохие парни" и диктаторы, и вкупе с образом загадочной русской шпионки все укладывается в один сценарий. Однако если взглянуть на ситуацию критически, она предстает в ином свете.

Фото: www.globallookpress.com

Химическая база за углом

Мало кто из журналистов, занимающихся этой историей, пишет о том, что рядом с местом, где были обнаружены Скрипаль и его дочь, находится знаменитая военная лаборатория Портон Даун. Это заведение занимается изучением и разработками в области биологической и химической безопасности. Соседство - весьма странное, особенно учитывая, что британские эксперты наперебой винят "московские лаборатории". Транспортировка химического оружия в Британию – задача непростая, учитывая беспрецедентные меры безопасности, которые предпринимаются Лондоном в последнее время. А вот получить ядовитое вещество в Портон Даун отравитель мог запросто.

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Опасные связи

Самый важной информацией, которая по какой-то причине не особенно обсуждается ни в западных, ни в российских СМИ – это возможная связь Скрипаля с Кристофером Стилом, который стоит за очередным "досье", обвиняющим Дональда Трампа в связях с Москвой. Об этом кратко сообщили лишь несколько изданий.

До того, как начать работать на клан Клинтонов, Стил был кадровым сотрудником британской разведки. Вероятно, через него Скрипаль узнал некие данные, которые могли провалить всю операцию по дискредитации Трампа. Нет ничего удивительного в том, что бывшего сотрудника российски спецслужб было решено устранить именно для того, чтобы он не передал эти данные окружению Трампа. Самому же Кристоферу Стилу стоит всерьез задумать о собственной безопасности: если данная версия подтвердится, есть вероятность, что он – следующий.

Удар по России

Глава британского МИД Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Глава британского МИД Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

Вне зависимости от того, кто стоит за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, можно с уверенностью сказать, что эпизод используют для того, чтобы надавить на Россию. Так, глава британского МИД Борис Джонсон договорился с министром внутренних дел Эмбер Радд о разработке нового проекта санкций против Москвы по принципу "списка Магнитского". Некоторые уже успели назвать его "списком Скрипаля", и с большой долей вероятности название приживется. Также есть вероятность, что Лондон будет бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.

Иными словами, мотивов отравить Скрипаля было в разы больше именно у британской стороны, которая этим скандалом убила сразу несколько зайцев. Москве же предатель, которого обменяли еще 8 лет назад, вряд ли доставлял много хлопот.

Афанасьев Андрей